"Ця Олімпіада запам'ятається": світ бурхливо обговорює пристрасний поцілунок Макрона та його міністерки, українці також долучились (фото)

Стоит отметить, что 46-летняя Амели, как и 46-летний президент, имеют своих любимых

Відкриття цьогорічних Олімпійських ігор, які відбуваються зараз у Парижі, обіцяє надовго запам'ятатися шанувальникам спорту і не тільки. Мережа активно обговорює поцілунок президента Франції Еммануеля Макрона та міністерки спорту Амелі Удеа-Кастера.

Колишня тенісистка, а нині міністерка, не приховувала емоцій, вона на шию Макрона поклала руки і поцілувала його. Це викликало переполох у французьких ЗМІ та інтернеті, пише Daily Mail.

Журнал Madame Fіgaro, опублікувавши фото, назвав поцілунок "цікавим". "Після відкриття Олімпійських ігор напруга спала, поступившись ейфорії", — зазначає видання.

"Під дією вибуху радості міністерка спорту Амелі Удеа-Кастера та президент Еммануель Макрон поцілувалися. Поцілунок наробив шуму", — говориться в публікації.

Фотографії Удеа-Кастер, яка цілує президента в шию, викликали бурю обговорень у Франції. Навіть прем'єр-міністр Габріель Атталь, який відкрито говорить про свою гомосексуальність, ніяково дивився в інший бік, коли 46-річна Удеа-Кастер обіймала 46-річного французького лідера та дарувала йому палкий поцілунок.

Додаткову пікантність ситуації надавало те, що на урядовій трибуні під час "інциденту" знаходилася дружина президента Брижит Макрон, яка на 25 років старша за свою "суперницю".

"О-ля-ля!.. Бріжит (Макрон) це не сподобається", — пророкують коментатори публікації

Британська газета The Telegraph пише, що поцілунок викликав суперечки. Хтось жартував, що дружині президента це явно не сподобається, інші писали, що це непристойно.

Прокоментували цей пристрасний поцілунок і в Україні. Виконавчий директор громадської організації "Інститут постінформаційного суспільства" Дмитро Золотухін поділився фотографією на своїй сторінці у Фейсбук.

"О спорт — ти світ", — написав він.

Також журналістка ВВС Україна Оксана Тороп написала, що ця Олімпіада запам'ятається.

Варто зазначити, що 46-річна Амелі, так само, як і 46-річний президент, одружена. Колишня тенісистка нещодавно вже потрапляла на перші шпальти французьких ЗМІ — вона заприсяглася скупатися в Сені, щоби довести, що річка є достатньо чистою для олімпійських спортсменів, і дотрималась слова.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 липня, офіційно стартували XXXIII Літні Олімпійські ігри у Парижі. Традиційно країна-господиня підготувала шоу, яке відбулося у рамках церемонії відкриття Ігор. На сайті "Телеграф" доступна онлайн-відеотрансляція церемонії відкриття.