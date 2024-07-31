На Олімпіаді показали заборонений російський прапор: пропагандисти у захваті

Організатори примудрилися прославити Росію на весь світ

На Олімпійських іграх у Парижі організатори продемонстрували на весь світ російський триколор. Це сталося під час турніру з плавання.

Російські пропагандисти відразу почали тиражувати новину, передає "Телеграф". До речі, момент потрапив у пряму трансляцію.

Під час трансляції запливів на 200 метрів брасом серед жінок глядачам нагадали про світовий та олімпійський рекорди. Світовий рекорд у цій дисципліні належить росіянці Євгенії Чикуновій, яка у 2023-му подолала дистанцію за 2.17.55.

Російський прапор засвітився на Олімпіаді у Парижі

Поява російського прапора потішила російських пропагандистів.

"Ніхто не забере місце Жені в історії", — пише Матч ТВ.

"Ой, як незручно вийшло", — пише Р-Спорт.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив росіянам брати участь на Олімпіаді-2024 у Парижі у нейтральному статусі без прапора та гімну та іншими обмеженнями. Через це на Ігри прибуло лише 15 росіян. При цьому фільтр МОК не спрацював, і на Іграх таки виступатимуть Z-спортсмени. Додамо, що МОК дозволив українським атлетам не тиснути руку росіянам під час Олімпіади.