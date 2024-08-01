"Просто лопушара": ускользающие медальные надежды украинцев на Олимпиаде-2024

За пять дней у нашей команды всего одна медаль

Олимпийские игры-2024 в Париже идут полным ходом, прошло пять дней соревновательной программы из 16, в которые разыгрывают медали (дни до официального открытия Игр не считаем). И за эту почти треть олимпийской дистанции украинские спортсмены завоевали только одну бронзовую награду.

При этом на старт уже выходили пловец Михаил Романчук, прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Болюх, завершился мужской командный турнир по гимнастике и соревнования в многоборье, где Украину представляли Олег Верняев и Илья Ковтун. Представители женской четверки парной в академической гребле, во главе с Анастасией Четвериковой и Дариной Верхогляд также завершили выступления, как и Элина Свитолина в теннисном турнире. "Телеграф" анализирует, почему все эти спортсмены с приставкой "топ", реальные лидеры команды и претенденты на медали в своих видах спорта, не попали на пьедестал почета в Париже-2024.

Проблемы в подготовке в условиях войны

Прежде всего, стоит упомянуть общую ситуацию в стране. В условия полномасштабной войны спортсмены вынуждены часто прерывать тренировки, спускаться в убежище, а это реально влияет на качество подготовки. Любая тренировка является циклом, а ее прерывание, даже на незначительное время, срывает цикл и напрямую сказывается на качестве той самой подготовки. Не говоря уже о том, что у спортсменов нарушается режим в связи с ночными тревогами, когда приходится спускаться в подвал и пережидать воздушную тревогу в укрытии.

Да, это общая проблема украинцев. Но, согласимся, для рядовых украинцев, это не столь критичная ситуация, как для спортсменов элитного уровня, у которых каждый день подготовки должен быть расписан по минутам. Ибо в подготовке к соревнованиям уровня чемпионата Европы, мира или Олимпиады, мелочей быть не может.

В этом плане даже больше повезло тем спортсменам, которые постоянно живут и тренируются за границей. Это горькая ирония судьбы, но атлеты в тех видах спорта, чьи базы подготовки были разрушены в результате российской агрессии, сейчас находятся в более выгодном положении, живя и тренируясь за пределами Украины.

Моральный и психологический аспект

Нынешняя Олимпиада — первая в Украине в условиях полномасштабного вторжения и кроме проблем, связанных непосредственно с подготовкой к турниру, украинские атлеты испытывают и морально-психологические проблемы и даже травмы. Так, легкоатлетка Екатерина Табашник потеряла мать в августе 2022 года после артиллерийского обстрела Харькова. На чемпионате Европы — 2023 по легкой атлетике в помещении спортсменка выиграла бронзу в прыжках в высоту. Эту награду она посвятила матери. А прыгун в высоту из Херсонской области Андрей Проценко в 2022-м провел месяц в оккупации, но не прекращал тренировок. "Сначала я смотрел новости и ничего не делал. Но потом понял, что нужно себя чем-то отвлекать", — рассказывал Проценко. В условиях оккупации он тренировался на импровизированном оборудовании: разровнял огород, чтобы бегать, сделал штангу из колес и барьеры из металлических прутьев.

В свою очередь, чемпиона Европы по прыжкам в воду Алексея Середу война застала в Николаеве. Спортсмен вспоминал, что все время звучали сирены, а он "мог пойти на тренировку и умереть". Когда он ложился спать, слышал звуки снарядов, летящих над домом. Один из них все же попал в здание и разрушил его. "Мне повезло, что я не был там, а отец уехал к другу. Если бы он остался, он бы просто погиб. Это странно и тяжело, потому что невозможно планировать будущее, но такова реальность".

Общее состояние спортсменов-олимпийцев передает борец Оксана Ливач, которая отмечает, что "даже находясь за границей, мы не можем тренироваться спокойно. Ведь война всегда с ними в душе, так как семьи, дети, родители остаются в Украине".

На войне гибнут и спортсмены, которые собирались на Олимпиаду в Париж или следующие Игры Лос-Анджелес-2028. Многие из них отправились на фронт добровольцами. Например, 22-летний Владимир Андрощук — десятиборец, в 2019-м году ставший чемпионом Украины среди юношей до 20 лет. После начала вторжения в 2022 году он пошел в армию и погиб под Бахмутом в январе 2023-го. Также на фронте погибли молодые и перспективные боксер Максим Галиничев, тяжелоатлетка Алина Перегудова… А самым известным и титулованным погибшим украинским спортсменом стал двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике, участник Олимпиады 2016 года Александр Пелешенко. 30-летний спортсмен пошел в армию сразу после начала полномасштабного вторжения, в 2022-м, и погиб на фронте в мае 2024-го.

Отчаяние и недоумение

На нынешней Олимпиаде сборная Украины выступает самым маленьким составом за всю историю участия в Олимпийских играх независимой командой, начиная с Атланты-1996 — всего 140 спортсменов. Вместе с тем, президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт резонно отмечает, что уже само участие воюющей страны в Играх в Париже — достижение. А также вспоминает про тех спортсменов, которые пошли добровольцами на фронт, некоторые из которых уже никогда не вернутся к мирной жизни…

Вместе с тем, те кто поехали на Игры должны прикладывать тройные усилия для завоевания медалей и привлечения внимания к Украине. Но… Пловец Михаил Романчук в отчаянии и недоумении после своего провала на 800-метровой дистанции вольным стилем, прыгун в воду Алексей Середа, комментируя 5-е место в дуэте с Кириллом Болюхом отметил: "Очень маленький шаг вперед. На предыдущей Олимпиаде я был шестой, теперь — пятый. Результатом не доволен. Сделал ошибку на пятом прыжке с коэффициентом сложности 3.7. Сделал на пять баллов. Ну, что сказать… Дурак. Была травма, но для меня это не оправдание. Я готовился, на разминке у меня иногда этот прыжок получался. Конечно, я готовился чуть меньше, чем другие, но все равно я так себя не могу оправдать. Просто "лопушара". Ну, по факту

Но есть и проблемы с признанием украинского спорта в мире, о чем, в частности, высказался гимнаст, олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев. "Судейство гимнастического турнира вы сами видели. Но… Мы не работаем на повышение своего авторитета на международной арене. У нас что? У нас чешек не хватает, какие-то "дикие" проблемы, как для подготовки к Играм. А про международную арену? Мы думаем, что приедем в Париж и нас все будут жалеть, что мы из воюющей страны. И дарить нам медали. Нет. Мы должны сами создавать себе имя и работать над собственным имиджем на международной арене. Пока этого нет в помине".

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Впереди у украинских спортсменов еще 11 соревновательных дней и большое количество возможностей для атлетов сборной Украины завоевать медали. Впереди — выступления Владислава Бухова, Ярославы Магучих, Жана Беленюка…

Как сообщал "Телеграф", ранее комментатор высмеял украинских спортсменок, потерявших медаль на Олимпиаде за несколько метров до финиша.