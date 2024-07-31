Рус

Коментатор висміяв українських спортсменок, які втратили медаль на Олімпіаді за кілька метрів до фінішу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Віталій Волочай розповів, що думає про невдачу жіночої збірної України Новина оновлена 31 липня 2024, 14:40
Віталій Волочай розповів, що думає про невдачу жіночої збірної України. Фото Getty Images, instagram.com/v1latko

Синьо-жовті боролися за "бронзу" на Іграх

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінал в академічному веслуванні серед жіночих четвірок парних. Напередодні Україна виборола першу медаль на Іграх.

Збірна України (Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дар’я Верхогляд та Анастасія Коженкова) посіла 5-е місце. Про це повідомляє "Телеграф". Спортивний коментатор Віталій "V1lat" Волочай висміяв спортсменок, котрі за 4 дні до фіналу відмовилися від спілкування з пресою.

"Після свого кваліфікаційного старту 27 липня, тобто 4 дні тому, дівчата з парної четвірки в академічному веслуванні сказали журналістці "Суспільного", яка просто проїхала 2,5 години в один бік до них, щоб з ними поговорити, що вони не будуть говорити з пресою до фіналу, щоби не втрачати концентрацію.

До фіналу всього 4 дні, потрібно кожну секунду витратити правильно, сконцентруватися на результатах.

Повний фокус на перемозі.

Ага”, — написав Волочай.

У мережі думка користувачів розділилася. Дехто вважає, що це право спортсменок. Інші кажуть, що на Олімпіаді атлети не належать собі та мають говорити з пресою. Додамо, що українки тривалий час йшли у лідерах і реально претендували на "бронзу", проте на останніх метрах дистанції їх обійшли представниці Німеччини та Швейцарії.

На Олімпіаді-2024 проходить 5-й день змагань. Українські спортсмени цього дня поки що нагород не вигравали.

Теги:
#Олімпійські ігри #Олімпіада #Париж-2024