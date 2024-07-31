Коментатор висміяв українських спортсменок, які втратили медаль на Олімпіаді за кілька метрів до фінішу

Синьо-жовті боролися за "бронзу" на Іграх

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінал в академічному веслуванні серед жіночих четвірок парних. Напередодні Україна виборола першу медаль на Іграх.

Збірна України (Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дар’я Верхогляд та Анастасія Коженкова) посіла 5-е місце. Про це повідомляє "Телеграф". Спортивний коментатор Віталій "V1lat" Волочай висміяв спортсменок, котрі за 4 дні до фіналу відмовилися від спілкування з пресою.

"Після свого кваліфікаційного старту 27 липня, тобто 4 дні тому, дівчата з парної четвірки в академічному веслуванні сказали журналістці "Суспільного", яка просто проїхала 2,5 години в один бік до них, щоб з ними поговорити, що вони не будуть говорити з пресою до фіналу, щоби не втрачати концентрацію.

До фіналу всього 4 дні, потрібно кожну секунду витратити правильно, сконцентруватися на результатах.

Повний фокус на перемозі.

Ага”, — написав Волочай.

У мережі думка користувачів розділилася. Дехто вважає, що це право спортсменок. Інші кажуть, що на Олімпіаді атлети не належать собі та мають говорити з пресою. Додамо, що українки тривалий час йшли у лідерах і реально претендували на "бронзу", проте на останніх метрах дистанції їх обійшли представниці Німеччини та Швейцарії.

На Олімпіаді-2024 проходить 5-й день змагань. Українські спортсмени цього дня поки що нагород не вигравали.