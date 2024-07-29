Харлан принесла Україні першу медаль на Олімпіаді у Парижі

Українка посіла 3 місце на Іграх в індивідуальній шаблі

У понеділок, 29 липня, українська шаблістка Ольга Харлан провела поєдинок за "бронзу" на Олімпійських іграх у Парижі. У малому фіналі турніру їй протистояла представниця Південної Кореї Чой Себін.

Поєдинок, який проходив у Гран-Палі у серці Парижа, завершився перемогою українки з рахунком 15-14. Про це повідомляє "Телеграф".

Харлан є олімпійською чемпіонкою в командній шаблі (Пекін-2008), срібною призеркою Ігор у Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016. Також вона вигравала "срібло" у команді у Бразилії.

У 1/16 фіналу олімпійського турніру з фехтування на шаблях Ольга перемогла Сихомі Фукусіму (Японія), в 1/8 фіналу — Анну Башту (Азербайджан), а в 1/4 — Анну Мартон. (Угорщина). У півфіналі українка поступилася француженці Сарі Бальцер. Додамо, що ще дві українські шаблістки Аліна Комащук та Олена Кравацька не зуміли подолати 1/16 фіналу на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2023 Харлан відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій. У підсумку Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Ольгу на 60 днів, а українська сторона подала апеляцію.

Через розголос у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який несподівано запросив Харлан на Олімпіаду-2024, через що в Росії почалася масова істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські принципи. У підсумку Харлан продовжила свої виступи вже на командному турнірі, а збірна України посіла 4-е місце.

Перед Олімпіадою у Парижі МОК дозволив українцям не тиснути руку росіянам на змаганнях, де є відповідні правила. Це рішення викликало істерику в Росії.