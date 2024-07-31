Засудили? Українець Ковтун залишився без медалі у багатоборстві на Олімпіаді в Парижі

Українці блискуче виступили на турнірі

У середу, 31 липня, на Олімпійських іграх у Парижі у спортивній гімнастиці відбулося особисте багатоборство серед чоловіків. Україну в цій дисципліні представляли олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв та Ілля Ковтун.

Змагання, що пройшли на Арені "Берсі" у Парижі, завершилися перемогою японця Сінносуке Ока. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" дісталося китайцю Чжану Бохену, а "бронза" — його співвітчизнику Сяо Жотену. Ковтун посів четверте місце, а Верняєв — восьме. Іллі до медалі не вистачило 0,2 бала.

Зазначимо, українські коментатори на "Суспільне" під час змагань натякали на надто жорстоке суддівство щодо українців. Крім того, коментатор Віталій Волочай повідомив, що на французькому ТБ також помітили упереджене суддівство до наших гімнастів.

Додамо, що напередодні відбулося командне багатоборство, де українці зуміли нав’язати боротьбу лідерам, проте залишилися без медалей. До речі, 3-5 серпня відбудуться змагання на кожному снаряді.

Нагадаємо, перед стартом Олімпійських ігор у збірній України зі спортивної гімнастики пролунав скандал. Верняєв розкритикував роботу Української федерації гімнастики, зокрема віцепрезидента Федерації Стеллу Захарову. Про проблеми у команді також повідомила тренер Ковтуна Ірина Горбачова. Захарова у відповідь розкритикувала українські ЗМІ за поширення "російської ІПСО".