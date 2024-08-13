"Динамо" — "Рейнджерс": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги чемпіонів

Український клуб бореться за потрапляння до групового етапу Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 серпня, київське "Динамо" зіграє відбудеться матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти шотландського "Рейнджерс". Попередня зустріч завершилась із рахунком 1:1.

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалах "2+2", "Динамо TV". Крім того, трансляцію матчу можна буде подивитися на Youtube-каналі "Динамо" Київ.

Гра відбудеться в Глазго (Шотландія) на стадіоні на "Гемпден Парк". Матч розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Переможець протистояння вийде у фінальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, а той, хто програє, вилетить у Лігу Європи. У разі проходу до наступного етапу на киян чекатиме протистояння з переможцем пари "Зальцбург" — "Твенте".

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ кияни переграли сербський "Партизан", причому зробили це двічі. У "домашній" грі було зафіксовано розгром — 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди. Для Біло-синіх це була принципова зустріч, адже сербський клуб у міжсезоння з’їздив на товариський турнір до РФ.