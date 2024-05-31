Віддали те, за що боролися весь сезон: футболісти "Кривбасу" відзначилися благородним вчинком (відео)

Гравці передали сім’ям загиблих бронзові медалі Прем’єр-ліги

Футболісти криворізького "Кривбасу" передали бронзові медалі чемпіонату української Прем’єр-ліги сім’ям загиблих ультрас. Одразу після того, як футболістам та працівникам клубу вручили нагороди за третє місце у чемпіонаті УПЛ сезону 23/24, гравці виступили з особливою пропозицією.

Футболісти вирішили передати медалі сім’ям ультрас "Кривбасу", які віддали життя за нашу свободу та незалежність, повідомляє офіційний сайт клубу. Символічно, що після церемонії нагородження футболісти підійшли до Трибуни Героїв стадіону "Гірник" та повісили медалі на силуети полеглих бійців.

"Гравці зробили пропозицію, від якої я не міг відмовитися, а можу тільки приєднатися. Вони виявили бажання передати нагороди 18-и сім’ям ультрас червоно-білих, які віддали найцінніше в цій війні — власне життя. Тому що без їхнього подвигу не було б нашого успіху сьогодні", — наголосив віце-президент клубу Артем Гагарін.

У сезоні Прем’єр-ліги-2023/24 "Кривбас" під керівництвом Юрія Вернідуба набрав 57 очок у 30 матчах — 17 перемог, 6 нічиїх та 7 поразок. Команда посіла 3-е місце у підсумковій турнірній таблиці, поступившись лише донецькому "Шахтарю" та київському "Динамо".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що конкуренти хочуть переманити гравців академії клубу із Кривого Рогу.