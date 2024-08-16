Фанатка Путіна та олімпійська чемпіонка зганьбилася після незручного питання від журналіста

Аліна Загітова "забула" назву своєї дипломної роботи

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліна Загітова не змогла відповісти на запитання журналістки про назву своєї дипломної роботи. Спортсменка явно забарилася і лише після паузи спробувала сформулювати відповідь.

Фрагмент відеозапису інтерв’ю публікує Телеграм- канал Тулуп Тутберідзе. Автори каналу задаються логічним питанням: "Чи не сама писала?"

Після питання ведучої "Як називається твоя дипломна робота?", спортсменка забарилася і навіть перепитала: "Що?". Через пару секунд ведуча засміялася і сама продовжила: "Добре називається". Що підхопила сама Загітова "Добре вона називається". І лише після цього відповіла: "У мене насправді робота, природно, з журналістики. Здається, "Журналістика на прикладі "Льодовикового періоду". Я просто написала про свій досвід, поділилася їм".

Цікаво, що раніше, коментуючи отримання диплому у себе в Інстаграм Загітова, сказала "велике спасибі друзям за те, що завжди були поруч і давали списувати". У дужках вона зазначила, що це був жарт.

19 червня фігуристка захистила дипломну роботу. Вона отримала відмінну оцінку за диплом на тему "Продюсування та культурна політика". Спортсменка отримала диплом про вищу освіту Російської академії народного господарства та державної служби при президенті Російської Федерації У шоу "Льодовиковий період" вона працювала ведучою.

Загітова стала чемпіонкою Олімпійських ігор 2018 року. Крім золота Ігор, в активі спортсменки золото чемпіонату світу – 2019, золото та срібло європейських першостей у 2018 та 2019 роках. Загітова — друга у світовій історії після Кім Ен А фігуристка-одиночниця, яка завоювала всі титули у світовому фігурному катанні. Вона призупинила кар’єру у 2019 році, проте про її завершення так і не оголосила.

Спортсменка також відома тим, що підтримує Володимира Путіна. Зокрема, у січні вона висловилася на підтримку рішення Путіна брати участь у виборах глави держави, які відбулися у березні 2024 року.