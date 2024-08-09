"Дрімучий совок": українського тренера звинуватили у тортурах спортсменки на Олімпіаді

На Олімпійських іграх у Парижі пролунав черговий скандал у збірній України

Українська штангістка Каміла Конотоп під час змагань із важкої атлетики у ваговій категорії до 59 кг зазнала серйозної травми після другого підходу. Тренери не зняли спортсменку зі змагань, і вона ризикувала здоров’ям заради медалі.

На це звернув увагу спортивний лікар Дмитро Бабелюк на своєму телеграм-каналі. Офіційний коментар тренерського штабу обурив фахівця.

"Каже, що чула, як гілка хруснула, порвала м'яза. Щоб ми не зробили, знеболювали, вона каже, що не може впертися у ногу. Сталося те, що сталося. Яка мета була далі продовжувати? Всі бачили, вона підняла 123 кг.

Є спортсменки, що долають цей біль та йдуть далі. Вочевидь, у неї не вистачило волі, яку слід було проявити. Вона на тренуваннях рвала 110 кг та штовхала 135 кг. Їй було під силу виграти Олімпійські ігри. Вона зрозуміла, що коли в неї лопнуло, і ситуація вийшла з-під контролю", – сказав головний тренер збірної України з важкої атлетики Юрій Кучинов.

Конотоп підтвердила, що її змусили змагатись через біль. До речі, Каміла з травмою зробила одну успішну спробу в поштовху та посіла підсумкове 7-ме місце на Іграх.

"Тренери кричали не звертати уваги на біль? Так, якось так", — сказала Конотоп.

Бабелюк вважає, що тренери вчинили безглуздо, називаючи те, що сталося, "тортурами" спортсменки заради медалі.

"Незважаючи на очевидність травми, тренеру вистачило тупості і наглості примушувати атлетку виходити на паркет і піднімати над головою 100-кілограму штангу, утримуючи її над головою з травмованим стегном.

Мʼяз (а можливо там ушкоджене і сухожилля) це одна з тих структур, травму якої можна ЗНАЧНО погіршити, продовжуючи виступи через біль.

У всій цій ситуації дуже шкода Камілу. Я розумію, що це Олімпіада, але показником цивілізованості країни є піклування про здоровʼя своїх спортсменів, а не медалі, здобуті катуванням свої підопічних", — написав лікар.

Повний коментар Бабелюка

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі стався скандал через напис "Україна" на човні спортсменки. Напередодні організатори Ігор заборонили веслувальниці змагатися на каное з написом "Я — українка".