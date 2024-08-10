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"Знайшли спільну мову": Герой України на Олімпіаді нагородив спортсменку, яка вважає Крим російським (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Сергій Бубка нагородив Дар’ю Варфоломєєв Новина оновлена 10 серпня 2024, 15:05
Сергій Бубка нагородив Дар’ю Варфоломєєв. Фото Getty Images

Український спортивний функціонер нагородив колишню росіянку на Іграх у Парижі

На Олімпійських іграх у Парижі пролунав великий скандал. Все через церемонію нагородження у художній гімнастиці (особисте багатоборство).

Про це повідомляє "Телеграф". Річ у тому, що колишній президент НОК України, Герой України Сергій Бубка нагородив "золотом" колишню росіянку Дар’ю Варфоломєєв (Німеччина).

Все б нічого, але Дар'я виступала в окупованому Криму і хвалилася фотографією на тлі карти, де окуповані території України показані як російські. У мережі обурені, що Федерація гімнастики України допустила сам виступ Варфоломєєв на Іграх.

"Риг**ня дня на Олімпіаді.

Олімпійська чемпіонка Дар’я Варфоломєєв. Барнаул. Прапор Німеччини. Виступала в окупованому Криму. Позувала вдома на тлі карти, де окуповані території намальовані як російські. Допущена до Олімпіади. Нагороджує Бубка.

Просто б***ь флеш-рояль пі****а. Тут і додати нічого.

Федерація Гімнастики”, — відреагував на скандал український коментатор Віталій Волочай.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич знову закликав забрати звання Героя України у Бубки.

"Бубка з усмішкою на обличчі тисне їй руку, і йому абсолютно байдужа її позиція щодо війни. Він навіть не враховує, що вона вважає рідний Донецьк Сергія російським. Хоча здається, що в цьому питанні вони й знайшли спільну мову", — написав Гераскевич.

Варфоломєєв позувала з картою, де п’ять українських областей вказуються як російські. Також Дар’я раніше нелегально їздила до тимчасово окупованого Криму. Вся ця інформація була доступна на сторінці спортсменки в Instagram. Гімнастка після розголосу почала чистити соцмережі.

Довідка: Дар’я Варфоломєєв — німецька художня гімнастка родом з Барнаула (РФ). Олімпійська чемпіонка (2024), шестиразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи. Прийняла німецьке громадянство у 2019 році.

Нагадаємо, у червні 2023 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому розповідається, що фірма "Монблан", що належить колишньому легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, під час повномасштабного вторгнення РФ працює на тимчасово окупованих територіях і співпрацює з загарбниками.

Пізніше стало відомо, що Бубка буде судитися з журналістами, а топові українські спортсмени підтримали його на закритому засіданні Комісії атлетів НОК (вирізки з якого опублікувала "Трибуна" — Ред.). Лише один спортсмен (Гераскевич) виступив проти Бубки, через що у нього почалися проблеми.

У серпні 2023 року в Bihus Info заявили, що російські компанії, де Бубка вважається співзасновником, нібито й надалі продовжують мати справи із загарбниками. А у вересні з’явилася перша реакція Бубки на скандал, у якому він спростував слова журналістів.

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#Олімпійські ігри #Олімпіада #Олімпіада-2024 #Париж-2024