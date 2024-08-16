Фанатка Путина и олимпийская чемпионка опозорилась после неудобного вопроса от журналиста

Алина Загитова "забыла" название своей дипломной работы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не смогла ответить на вопрос журналистки о названии своей дипломной работы. Спортсменка явно замешкалась и только после паузы попыталась сформулировать ответ.

Фрагмент видеозаписи интервью публикует Телеграм-канал Тулуп Тутберидзе. Авторы канала задаются логичным вопросом: "Не сама что ли писала?"

После вопроса ведущей "Как называется твоя дипломная работа?", спортсменка замешкалась и даже переспросила: "Что?". Через пару секунд ведущая засмеялась и сама продолжила: "Хорошо называется". Что подхватила сама Загитова "Хорошо она называется". И только после этого ответила: "У меня на самом деле работа, естественно, по журналистике. По-моему, "Журналистика на примере "Ледникового периода". Я просто написала про свой опыт, поделилась им".

Любопытно, что ранее, комментируя получение диплома у себя в Инстаграм Загитова сказала "большое спасибо друзьям за то, что всегда были рядом и давали списывать". В скобках она отметила, что это была шутка.

19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме "Продюсирование и культурная политика". Спортсменка получила диплом о высшем образовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации В шоу "Ледниковый период" она работала ведущей.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Спортсменка также известна тем, что поддерживает Владимира Путина. В частности, в январе она высказалась в поддержку решения Путина участвовать в выборах главы государства, которые прошли в марте 2024 года.