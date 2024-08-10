Львів – це Росія? На Олімпіаді пролунав черговий скандал

Українці вимагають негайно виправити помилку

Офіційний транслятор Олімпійських ігор у Парижі телеканал Eurosport дав маху з профілем української гімнастки Марії Височанської на своєму офіційному сайті. Там вказано, що українка народилася у місті "Львів (Росія)".

На це звернув увагу головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков у Facebook. Також він зазначив, що російські коментатори каналу допомагають російській пропаганді.

"Нешановний Євроспорт із вашими російськими коментаторами, які між рядками регулярно доносять пропагандистські та маніпулятивні меседжі. А давайте ви гіпероперативно це поправите і вибачитесь", — написав Щербаков.

Eurosport позначив Львів як російське місто

Зазначимо, Височанська взяла участь на Олімпіаді у групових вправах, де українки успішно подолали кваліфікаційний етап та вийшли у фінал. У фіналі наші грації блискуче виступили з 5 обручами, але провалили програму з 2 м’ячами та 3 стрічками, посівши підсумкове 7-е місце.

Нагадаємо, в особистому багатоборстві Україну на Олімпіаді представляла Таїсія Онофрійчук. До речі, на нагородженні гімнасток пролунав скандал, пов’язаний з Україною.