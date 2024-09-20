Джошуа — Дюбуа: букмекери не вірять у "Динаміта"

У цьому поєдинку, ймовірно, визначиться потенційний суперник Усика

У суботу, 21 вересня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарному стадіоні "Вемблі" відбудеться чемпіонський бій у хевівейті Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) — Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО). На кону поєдинку стоятиме титул IBF, який британцям люб’язно надав українець Олександр Усик.

На думку букмекерів, AJ є беззаперечним фаворитом "дуелі". Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на бій Джошуа — Дюбуа:

Favbet: (перемога Джошуа 1,29 — нічия 17,00, — перемога Дюбуа 4,60)

На перемогу Джошуа фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,29, а подібний успіх "Динаміту" менш ймовірний — коефіцієнт 4,60, нічия малоймовірна — коефіцієнт 17,00.

Додамо, що найімовірнішим результатом поєдинку аналітики називають нокаут у виконанні Джошуа (коефіцієнт 1,45). Другим можливим результатом є дострокова перемога Дюбуа (5,50). А ось у перемогу за очками букмекери не вірять — 6,50 на Ентоні та 13,00 на Даніеля.

Бій Джошуа — Дюбуа покажуть в Україні на платній основі. Раніше "Телеграф" розповідав, як легально переглянути поєдинок.

Нагадаємо, Усик, ймовірно, відвідає шоу Джошуа — Дюбуа. Напередодні українця було затримано польськими правоохоронцями в аеропорту Кракова. Президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію, після чого боксера швидко відпустили. Сам Олександр подякував польським прикордонникам, а також президенту країни. Пізніше ЗМІ назвали кілька версій того, що сталося.