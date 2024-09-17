Олександра Усика затримали в аеропорту польського Кракова: що сталося та що це взагалі було

У ситуацію із затриманням Усика моментально втрутилося МЗС України

Українського боксера Олександра Усика з невідомих причин затримали в аеропорту Кракова у Польщі. Затримання відомого спортсмена потрапило на відео, швидко розійшлося мережею та викликало неабияке обурення.

Першим про затримання Усика повідомив народний депутат від "Слуг народу", спортсмен Жан Беленюк. Він також першим опублікував відеозапис затримання боксера польськими правоохоронцями.

"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються", – написав він.

Потім зреагувала дружина Усика, Катерина. Втім, вона закликала… не панікувати, пояснивши це тим, що нічого кримінального за її чоловіком немає, а Усик сам усе пізніше пояснить.

"Усе нормально, усе добре! Пізніше Олександр все пояснить! Нічого кримінального. Усім спокійної ночі", – зазначила вона в Instagram.

Міністерство закордонних справ України теж відреагувало на гучний випадок. Як сказав у коментарі РБК-Україна речник МЗС Георгій Тихий, міністерство вважає поведінку поляків неприйнятною.

"Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона… На доручення міністра Андрія Сибіги, Генконсул України в Кракові вже терміново виїхав до аеропорту для з''ясування обставин ситуації. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням", – повідомив він.

Невідомо, що саме подіяло на поляків – обурення українців, або позиція українського МЗС, але схоже, що ситуацію було вирішено. Зокрема Беленюк написав, що боксера мають скоро відпустити.

"Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі", – зазначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вручив нагороди українським спортсменам та діячам культури з нагоди Дня Незалежності України. Глава держави вручив Усику спецнагороду "Національна легенда України". У відповідь боксер подарував Зеленському чемпіонський пояс WBC, який відібрав у Тайсона Ф’юрі. До речі, реванш із "Циганським королем" намічено на грудень 2024 року.