"Нашого чемпіона відпустили": Зеленський прокоментував затримання Олександра Усика поляками

Україна підключила до вирішення питання МЗС та МВС, боксера швидко звільнили

Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання поляками українського боксера Олександра Усика. Він повідомив, що спортсмена вже відпустили та претензій до нього більше не мають.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram. За його словами, він поговорив з Усиком після того, як боксера затримали.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує", – зазначив президент.

Нагадаємо, що ввечері 17 вересня Усика з невідомих причин затримали в аеропорту Кракова у Польщі. Затримання відомого спортсмена потрапило на відео, швидко розійшлося мережею та викликало неабияке обурення. На його затримання відреагували в МЗС, а дружина боксера навпаки, попросила не панікувати через інцидент.

До цього президент України Володимир Зеленський вручив Усику спецнагороду "Національна легенда України". У відповідь боксер подарував Зеленському чемпіонський пояс WBC, який відібрав у Тайсона Ф’юрі. До речі, реванш із "Циганським королем" намічено на грудень 2024 року.