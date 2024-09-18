"Почав писати вірші заради неї": як Усик познайомився з дружиною Катериною і як вони тоді виглядали

Майбутня дружина підштовхнула майбутнього боксера до написання віршів

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) був затриманий в аеропорту Кракова (Польща). Дружина боксера Катерина жорстко висміяла польських прикордонників.

Усик закохався у свою майбутню дружину ще в дитинстві, коли обидва ходили в одну школу, але навчалися у паралельних класах. "Телеграф" розповідає історію кохання українського чемпіона та його музи.

Олександр розповідав, що з Катериною він ходив до однієї школи, а також гуляв в одній компанії. Якоїсь миті вона сподобалася йому і він шукав привід, щоб запропонувати їй зустрічатися. З приводом допоміг спорт — боксер запропонував дівчині та її подругам піти повболівати за нього на фіналі чемпіонату Криму. Усик тоді програв у фіналі, але потім наважився запросити Катерину на побачення і раптово отримав відповідь "Так".

Олександр Усик та Катерина

Пізніше Катерина зізнавалася, що розглядала Олександра лише як друга, але все змінилося, а Усик розповідав, що Катерина підштовхнула його до написання віршів.

Катерина Усик у юності

Так розпочалася історія кохання однієї з найвідоміших пар України. Усик одружився з Катериною у вересні 2009 року. Церемонія проходила у Криму у колі родичів та близьких, адже організувалася спонтанно.

"Ми планували весілля і раніше. Але коли я приїхав після чемпіонату світу, все дуже швидко сталося – буквально за тиждень. Дружина вже була вагітна, тому довелося прискоритися. Швидко зробили весілля, спонтанно, але дуже круто вийшло – з друзями та близькими", — розповідав Олександр.

Весілля Катерини та Олександра

Конфуз на весіллі Усика

Потім до Усика прийшла боксерська слава — перемога на Олімпіаді, перехід у профі, домінування у крузервейті, абсолютне чемпіонство у надважкій вазі. Весь цей час за його спиною стояла дружина, яка подарувала чемпіонові чотирьох дітей. Пара виховує дочок Єлизавету та Марію, яка з’явилася на світ у січні 2024 року, а також синів Кирила та Михайла.

Олександр Усик із дружиною Катериною

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію із затриманням Усика, після чого боксера швидко відпустили. Сам Олександр дав перший коментар з приводу інциденту, подякувавши польським прикордонникам і президенту країни.

Додамо, що Олександр летів на тренувальний збір до Іспанії, щоб розпочати підготовку до бою-реваншу з Тайсоном Ф’юрі. Другий поєдинок між боксерами заплановано на грудень 2024 року.