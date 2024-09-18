"Зеленський дуже переживав": як виглядає Усик після затримання і що каже (відео)

За його словами, виникло непорозуміння

Українського боксера Олександра Усика, якого пізно ввечері 17 вересня було затримано в аеропорту Кракова в Польщі, записав відео після свого звільнення. Він подякував українським дипломатам та президенту України Володимиру Зеленському.

"Друзі, всім доброї ночі. Я вільний. Були деякі непорозуміння, хочу подякувати українській делегації та послу України в Польщі. Особисто хочу подякувати президенту нашому, який дуже переживав і особисто займався цим питанням. Володимире Олександровичу, дякую вам. Слава Богу за все і Слава Україні. Все чудово, я вільний, коронувати мене не потрібно", – сказав Усик у короткому відеозверненні.

Нагадаємо, чемпіона світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, українця Олександра Усика ввечері 17 вересня з невідомих причин затримали в аеропорту у Польщі. Затримання відомого спортсмена потрапило на відео, швидко розійшлося мережею та викликало обурення. На інцидент відреагували у МЗС, а дружина боксера закликала не панікувати.

Незабаром на затримання Усика відреагував Зеленський. Він повідомив, що спортсмена вже відпустили та претензій до нього більше немає.