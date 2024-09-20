Джошуа — Дюбуа: де і коли дивитися бій за пояс Усика

Британські боксери змагатимуться за чемпіонський пояс у хевівейті

У суботу, 21 вересня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарному стадіоні "Вемблі" колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) проведе чемпіонський бій проти експретендента на титул Даніеля Дюбуа (21-2, 2 ДО). Обох боксерів об’єднує одне — вони програли Олександру Усику, причому AJ поступився двічі.

У прямому ефірі в Україні супербій Джошуа — Дюбуа покаже медіасервіс DAZN. Про це повідомляє "Телеграф". Вечір боксу в Лондоні розпочнеться о 18:00 за київським часом, головний бій розпочнеться після опівночі.

За легальний перегляд поєдинку в Україні доведеться заплатити. Вартість трансляції бою Джошуа – Дюбуа на DAZN – 815 грн. Додамо, що українські транслятори не зацікавилися у цьому шоу боксу, хоча у Лондоні визначиться, можливо, наступний суперник Усика.

Зазначимо, на кону бою Джошуа — Дюбуа стоятиме пояс IBF у важкій вазі. Цей титул добровільно звільнив Усик, зробивши таким чином британцям подарунок.

Сам Усик зараз тільки починає підготовку до бою реваншу з Тайсоном Ф’юрі. Очікується, що і Олександр, і Тайсон відвідають бій Джошуа — Дюбуа.

До речі, нещодавно українця було затримано в аеропорту Кракова. Президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію, після чого боксера швидко відпустили. Сам Олександр подякував польським прикордонникам, а також президенту країни. Пізніше ЗМІ назвали кілька версій інциденту.