"Сталося непорозуміння": Усик вперше прокоментував своє затримання, в МЗС сказали, як все вирішували

Усик заявив про непорозуміння, але дипломатичну ноту поляки все одно отримають

Український боксер Олександр Усик вперше прокоментував своє затримання в аеропорту польського Кракова. За його словами, затримання було результатом непорозуміння, зараз інцидент повністю вичерпано і спортсмен вільний.

Про це Усик написав у своєму Instagram. Він висловив вдячність дипломатам та українському суспільству особливо за оперативну реакцію та підтримку.

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося… І респект польським правоохоронцям, які виконують свою роботу, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії", — написав він.

Тим часом міністр іноземних справ Андрій Сибіга розкрив деякі подробиці звільнення Усика після того, як поляки його затримали. Зокрема, отримавши відповідне доручення від президента, представники МЗС негайно відреагували на затримання Усика та натиснули на владу Польщі, вимагаючи звільнення боксера.

"Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, що ввечері 17 вересня Усика з невідомих причин затримали в аеропорту Кракова у Польщі. Затримання відомого спортсмена потрапило на відео, швидко розійшлося мережею та викликало неабияке обурення. На його затримання відреагували в МЗС, а дружина боксера навпаки, попросила не панікувати через інцидент.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання поляками українського боксера Олександра Усика. Він повідомив, що спортсмена вже відпустили та претензій до нього більше не мають.