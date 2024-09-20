Джошуа - Дюбуа: букмекеры не верят в "Динамита"

В этом поединке, вероятно, определится потенциальный соперник Усика

В субботу, 21 сентября, в Лондоне (Великобритания) на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится чемпионский бой в хевивейте Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) — Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО). На кону поединка будет стоять титул IBF, который британцам любезно предоставил украинец Александр Усик.

По мнению букмекеров, AJ является безоговорочным фаворитом "дуэли". Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на бой Джошуа — Дюбуа:

Favbet: (победа Джошуа 1,29 — ничья 17,00, — победа Дюбуа 4,60)

На победу Джошуа специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,29, а подобный успех "Динамита" менее вероятен — коэффициент 4,60, ничья маловероятна — коэффициент 17,00.

Добавим, что самым вероятным исходом поединка аналитики называют нокаут в исполнении Джошуа (коэффициент 1,45). Вторым вероятным исходом является досрочная победа Дюбуа (5,50). А вот в победу по очкам букмекеры не верят — 6,50 на Энтони и 13,00 на Даниеля.

Бой Джошуа — Дюбуа покажут в Украине на платной основе. Ранее "Телеграф" рассказывал, как легально посмотреть поединок.

Напомним, Усик, вероятно, посетит шоу Джошуа — Дюбуа. Накануне украинец был задержан польскими правоохранителями в аэропорту Кракова. Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в ситуацию, после чего боксера быстро отпустили. Сам Александр поблагодарил польских пограничников, а также президента страны. Позднее СМИ назвали несколько версий случившегося.