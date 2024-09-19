Відомий російський боксер у перерві між боями вирушив убивати українців

Спортсмен у складі окупаційних військ воює проти України

Знаменитий російський боксер Олексій Папін пішов на війну проти України. Раніше на фронті засвітився відомий російський боєць ММА Володимир Мінєєв, який хотів стати депутатом на окупованій території України.

Про "службу" Папіна повідомляє "Р-Спорт". За інформацією джерела, боксер перебуває у так званій зоні "спеціальної військової операції".

"Ми про його знаходження в зоні СВО знали, проте Олексій не дуже хотів розповідати про це. Не хотів, щоб це виглядало бравадою та хайпом", — заявив менеджер спортсмена Віталій Тарасов.

36-річний Папін виступає у першій важкій вазі, на його рахунку 18 перемог та одна поразка на професійному рингу. У жовтні у нього в Москві заплановано кікбоксерський поєдинок проти чемпіона Франції Флорана Гатьє.

У серпні 2024 року Папін нокаутом переміг Фелікса Валеру

До речі, у мережі ставлять під сумнів те, що Мінєєв був на передовій Україні. У ході так званої часткової мобілізації у РФ боєць ММА отримав повістку, проте пізніше спортсмен розповів, що не може вирушити на фронт через проблеми з документами. Користувачі жартували, що Володимир, який заявляв, що пішов воювати за батьківщину, насправді воював проти здорового глузду.