Дружина Усика жорстко висміяла поляків за затримання чоловіка (фото)

Дружина боксера опублікувала мем на цю тему

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) був затриманий поляками в аеропорту Кракова. Дружина спортсмена Катерина Усик після звільнення чоловіка опублікувала уїдливу картинку.

Відповідне фото доступне в сторіс в Instagram дружини боксера. На знімку Усик в образі гетьмана виходить на ринг, а ось підпис говорить, що поляки переплутали чемпіона з гетьманом Богданом Хмельницьким, який досить успішно воював проти Речі Посполитої у XVII столітті.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію з затриманням Усика, після чого боксера швидко відпустили. Сам Олександр дав перший коментар з приводу інциденту, подякувавши польським прикордонникам. Боксер також подякував президенту країни.

Наступного дня у ЗМІ з’явилася перша версія затримання відомого українця. Повідомляється, що поляки могли затримати зірку боксу через його "непридатний для польоту стан". Перед цим Усик 14 годин провів на авто. Зазначимо, Олександр намагався дістатися тренувального збору в Іспанії, щоб розпочати підготовку до бою-реваншу з Тайсоном Ф’юрі. Другий поєдинок між боксерами заплановано на грудень 2024 року.