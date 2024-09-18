"Усика замовив Ф’юрі": які є версії затримання боксера в Польщі

Український боксер зіштовхнувся із проблемами у сусідній країні

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик був затриманий у Польщі. Після втручання українських дипломатів ситуацію швидко залагодили, а боксера відпустили.

"Телеграф" зібрав основні версії інциденту. Олександр разом зі своїм тренером Сергієм Лапіним прямували до Іспанії, де у нього пройде підготовка до реваншу з Тайсоном Ф’юрі. За іншою версією "Кіт" хотів відвідати бій Джошуа — Дюбуа в Лондоні.

За версією ESPN, Усика та його тренера затримали в аеропорту Польщі через "неприйнятний стан для польоту". Олександр намагався пояснити свій стан 14-годинною поїздкою на авто з Києва, але через мовний бар’єр боксера затримали.

Dziennikpolski24.pl повідомляє, що чемпіона світу з боксу не затримували, а просто перевели до службового приміщення. Прессекретар коменданта Карпатського відділу Служби охорони кордону Яцек Міхаловський зазначив, що Усик та Лапін втратили статус пасажирів. На вимогу служби безпеки аеропорту вони не захотіли залишати ворота, тож для вирішення цього питання викликали прикордонників.

"Наручники були надіті (на Усика) через зріст цієї людини, обидва чоловіки досить сильно жестикулювали, тому що були незадоволені тим, що вони не летять. Тому одягання наручників мало абсолютно превентивний характер, і їх негайно зняли у службовому приміщенні", — заявив Міхаловський.

Сам Олександр назвав те, що сталося, "непорозумінням", а ось у мережі жартують, що боксер не дістався пункту призначення через скаргу Ф’юрі у зв’язку з "нападом" Усика на нього в бою в Саудівській Аравії. Крім того, користувачі наголосили, що "Циганський король" піде на все, щоб реванш не відбувся.

До речі, дружина Усика Катерина пожартувала, що поляки не пустили Олександра на рейс, "переплутавши" його з Богданом Хмельницьким.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський втрутився у ситуацію із затриманням Усика, після чого боксера швидко відпустили. Сам Олександр дав перший коментар з приводу інциденту, подякувавши польським прикордонникам та президенту країни.

Додамо, що Олександр летів на тренувальний збір до Іспанії, щоб розпочати підготовку до бою-реваншу з Ф’юрі. Другий поєдинок між боксерами заплановано на грудень 2024 року.