Тепер Усик не абсолютний чемпіон світу? Чому українець "подарував" один із своїх поясів

Усик відмовився від пояса IBF на користь переможця бою Джошуа — Дюбуа

Український боксер Олександр Усик у ніч проти 26 червня відмовився від титулу чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі, який він завоював у бою з Тайсоном Ф’юрі. Таким чином українець втратив титул абсолютного чемпіона світу.

Усик записав відео, в якому звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа, і повідомив, що дарує їм свій пояс. Тепер Джошуа та Дюбуа зможуть провести поєдинок за титул IBF.

Віддав за власним бажанням?

"Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвемо це моїм подарунком для бою 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні", – сказав Усик. "Пояс IBF – мій подарунок вам на 21.09.2024. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик", – підписано публікацію Олександра в Instagram.

У Мережі відразу почали з’являтися версії причин відмови Усика від пояса. Так, відомий боксерський журналіст та аналітик Ден Рафаель зазначив: "У Олександра Усика дійсно не було вибору. У першому контракті на бій із Тайсоном Ф’юрі було передбачено, що переможець мегафайту має звільнити титул IBF".

У свою чергу промоутер Усика Егіс Клімас зауважив: "Це не правда. У нас не було такого пункту в договорі. Усик зробив це, бо захотів".

Нарешті, ще 10 днів тому, коли тільки ходили чутки про позбавлення Усика титулу чемпіона IBF, відомий промоутер Боб Арум зазначив: "Ці організації псують бокс такими обов’язковими захистами. Ці організації не повинні перешкоджати здоровому глузду, адже коли є абсолютний чемпіон, ви не можете нав’язувати йому обов’язкові захисти.

Якщо IBF забере в Усика титул, то все одно реванш з Ф’юрі залишиться таким же важливим і захоплюючим», – заявив тоді Арум.

Три пояси з чотирьох

Таким чином, у Усика залишилися пояси WBC, WBA, WBO та журналу The Ring. Також Усик володіє другорядним поясом IBO, який не входить до топ-4 найпрестижніших титулів у професійному боксі. Саме ці пояси будуть розіграні у бою-реванші Усик — Ф’юрі.

Особливо прикро в цій ситуації має бути Ф’юрі, який так і не став абсолютним чемпіоном світу, і не стане ним, навіть якщо виграє бій-реванш в Усика. Українець, як стверджують у його команді, втратив пояс добровільно. Але він хоча б відчув себе абсолютним чемпіоном світу, побувавши в цьому статусі рівно один місяць і один тиждень, з 18 травня, коли відбувся перший бій в Ер-Ріяді.

Як повернути титул абсолюту?

Тепер, і перед Усиком, і перед Ф’юрі стоїть подвійне завдання, якщо боксери хочуть завоювати (повернути) титул абсолюту. По-перше, перемогти в очному бою — реванші, по-друге, дочекатися реваншу Джошуа — Дюбуа, або, якщо не буде реваншу, отримати згоду від чемпіона IBF на бій за титул абсолюту.

У будь-якому разі, новий бій за титул абсолюту, якщо Усик чи Ф’юрі захочуть його провести, відбудеться не раніше середини наступного 2025 року. Чи захоче Усик, який був абсолютом до сьогоднішнього дня проводити такий бій? Чи захоче цього Ф’юрі? Велике питання.

***

Бій-реванш Усика та Ф’юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Бій Джошуа та Дюбуа планують провести 21 вересня у Лондоні на легендарній арені "Уемблі".