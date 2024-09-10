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З величезним відривом: названо найбільш високооплачуваного спортсмена України

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Українські спортсмени Новина оновлена 10 вересня 2024, 17:50
Українські спортсмени. Фото instagram.com/usykaa, instagram.com/zinchenko, instagram.com/elisvitolina

Найбільше у списку Forbes футболістів, але найоплачуванішим став боксер

Журнал Forbes Ukraine склав список найбільш високооплачуваних спортсменів України. Очолив топ-15 спортсменів-багатіїв боксер Олександр Усик, який у 2024 році провів свій найгрошовитіший бій у кар’єрі.

За інформацією forbes.ua, Усик у 2024 році заробив 54 млн доларів. До топ-3 найбільш високооплачуваних атлетів також увійшли два футболісти: захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко (10 млн доларів) та півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик (6,6 млн доларів).

Додамо, що найбільш високооплачуваним спортсменом, який виступає в Україні, став Георгій Судаков із "Шахтаря" (1,9 млн доларів). Усі інші у списку виступають за кордоном.

15 найбільш високооплачуваних спортсменів України за версією Forbes:

  1. Олександр Усик (бокс) – 54 млн доларів
  2. Олександр Зінченко (футбол) – 10 млн доларів
  3. Михайло Мудрик (футбол) – 6,6 млн доларів
  4. Анатолій Трубін (футбол) – 4,2 млн доларів
  5. Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн доларів
  6. Василь Ломаченко (бокс) – 3,7 млн доларів
  7. Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн доларів
  8. Ілля Забарний (футбол) – 3,4 млн доларів
  9. Олексій Лінь (баскетбол) – 3,3 млн доларів
  10. Віталій Миколенко (футбол) – 3 млн доларів
  11. Андрій Лунін (футбол) — 2,8 млн доларів
  12. Георгій Судаков (футбол) – 1,9 млн доларів
  13. Еліна Світоліна (теніс) – 1,9 млн доларів
  14. Віктор Циганков (футбол) — 1,8 млн доларів
  15. Марта Костюк (теніс) — 1,5 млн доларів

Для розрахунку Forbes використав інформацію про доходи спортсменів із відкритих джерел, а також дані власних співрозмовників серед інсайдерів з ринку спортивного маркетингу, агентів, менеджерів, рекламодавців та самих спортсменів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки призових заробили українські паралімпійці на Іграх у Парижі. До речі, збірна України виграла 82 медалі на Паралімпіаді-2024.

Теги:
#Футбол #Баскетбол #Бокс #Теніс #Олександр Усик