З величезним відривом: названо найбільш високооплачуваного спортсмена України

Найбільше у списку Forbes футболістів, але найоплачуванішим став боксер

Журнал Forbes Ukraine склав список найбільш високооплачуваних спортсменів України. Очолив топ-15 спортсменів-багатіїв боксер Олександр Усик, який у 2024 році провів свій найгрошовитіший бій у кар’єрі.

За інформацією forbes.ua, Усик у 2024 році заробив 54 млн доларів. До топ-3 найбільш високооплачуваних атлетів також увійшли два футболісти: захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко (10 млн доларів) та півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик (6,6 млн доларів).

Додамо, що найбільш високооплачуваним спортсменом, який виступає в Україні, став Георгій Судаков із "Шахтаря" (1,9 млн доларів). Усі інші у списку виступають за кордоном.

15 найбільш високооплачуваних спортсменів України за версією Forbes:

Олександр Усик (бокс) – 54 млн доларів Олександр Зінченко (футбол) – 10 млн доларів Михайло Мудрик (футбол) – 6,6 млн доларів Анатолій Трубін (футбол) – 4,2 млн доларів Артем Довбик (футбол) – 3,9 млн доларів Василь Ломаченко (бокс) – 3,7 млн доларів Святослав Михайлюк (баскетбол) – 3,5 млн доларів Ілля Забарний (футбол) – 3,4 млн доларів Олексій Лінь (баскетбол) – 3,3 млн доларів Віталій Миколенко (футбол) – 3 млн доларів Андрій Лунін (футбол) — 2,8 млн доларів Георгій Судаков (футбол) – 1,9 млн доларів Еліна Світоліна (теніс) – 1,9 млн доларів Віктор Циганков (футбол) — 1,8 млн доларів Марта Костюк (теніс) — 1,5 млн доларів

Для розрахунку Forbes використав інформацію про доходи спортсменів із відкритих джерел, а також дані власних співрозмовників серед інсайдерів з ринку спортивного маркетингу, агентів, менеджерів, рекламодавців та самих спортсменів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки призових заробили українські паралімпійці на Іграх у Парижі. До речі, збірна України виграла 82 медалі на Паралімпіаді-2024.