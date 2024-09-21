Джошуа — Дюбуа: онлайн-трансляція бою за пояс Усика

У Британії розіграють один титул у хевівейті

У суботу, 21 вересня, у Лондоні (Велика Британія) на легендарному стадіоні "Вемблі" відбудеться великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) — Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО). На кону поєдинку стоятиме титул IBF у надважкій вазі, раніше пояс британцям надав українець Олександр Усик.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію шоу боксу Джошуа — Дюбуа. Вечір боїв у Лондоні розпочнеться о 18:00 за київським часом, головний поєдинок розпочнеться близько опівночі.

Онлайн-трансляція вечора боксу Джошуа — Дюбуа (початок о 18:00)

Британські гіганти Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа проведуть чемпіонський бій, який наблизить переможця до поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. Напередодні боксери провели офіційну процедуру зважування, а також влаштували "дуель поглядів".

Де дивитись шоу Джошуа — Дюбуа

У прямому ефірі в Україні супербій Джошуа — Дюбуа покаже медіасервіс DAZN. За легальний перегляд поєдинку в Україні доведеться заплатити. Вартість трансляції бою Джошуа – Дюбуа на DAZN – 815 грн.

Промо відео бою Джошуа — Дюбуа

Прогноз букмекерів на бій Джошуа — Дюбуа

На думку букмекерів, AJ є беззаперечним фаворитом "дуелі". На перемогу Джошуа фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,29, а подібний успіх "Динаміту" менш ймовірний — коефіцієнт 4,60, нічия малоймовірна — коефіцієнт 17,00.

Андеркард вечора боксу Джошуа — Дюбуа

І Джошуа, і Дюбуа свого часу програвали Олександру Усику, причому AJ поступався двічі. До речі, Даніель навіть "уклав" українця, однак, на думку рефері, зробив це ударом нижче пояса.