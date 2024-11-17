"Думає, що він зірка, а насправді..." Кварцяний пройшовся по гравцю збірної України

На думку тренера, Довбик з такою грою не зможе утриматися в основній команді "Роми"

Відомий український тренер Віталій Кварцяний прокоментував гру форварда збірної України Артема Довбика у матчі Ліги націй проти Грузії (1:1). Артем "загубився" на полі у цій зустрічі.

Відповідний коментар Кварцяного наводить ukrfootball.ua. За словами тренера, успіх Довбика у "Жироні" — результат роботи його колишніх партнерів по команді.

"Ніякий. Дуже розчарований його грою. Якийсь він такий самовдоволений був. Що ось він у збірній, про нього багато пишуть. Мабуть, він забув, що головне, що повинен робити нападник, я йому колись говорив особисто, вміти обігравати опонентів.

Він, коли грав за "Жирону", серед його партнерів було багато індивідуально сильних гравців, які давали йому такі паси, що залишалося просто забивати. Підставив ногу, підставив голову.

Відколи я його знаю, він не змінився – залишився таким самим, як і був. Просто змужнів, набрався досвіду, обріс м’язами. Він думає, що він зірка, а насправді... У "Ромі" його під кінець гри часто змінюють, він не грав у якісний футбол", — заявив Кварцяний.

Нагадаємо, у першому турі Ліги націй Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1).