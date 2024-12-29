Довбик оформил суперассист в Серии А: такому позавидовал бы и Ибрагимович (видео)

Украинец проводит отличный отрезок в Италии

В воскресенье, 29 декабря, украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик оформил 5 голевое действие в третьем матче подряд. Накануне форвард сборной Украины отдал уникальный ассист и забил гол в матче против "Пармы" (5:0) в чемпионате Италии 2024/25.

Об этом сообщает "Телеграф". Артем вновь показал свое умение оказываться в нужном месте в нужное время.

На 23-й минуте поединка 18-го тура Серии А против "Милана" Довбик пяткой в касание отдал передачу на Пауло Дибалу, а аргентинец мощным ударом с лету переправил мяч в угол ворот — кипер даже не реагировал. После первого тайма счет в игре ничейный — 1:1.

Видео голевой передачи Довбика в матче Серии А "Милан" — "Рома"

Полный видеообзор матча "Милан" — "Рома" будет доступен здесь позднее.

Отметим, 18 декабря Довбик оформил дубль в матче Кубка Италии против "Сампдории" (4:1).

Напомним, Довбик оказался в числе номинантов на "Золотой мяч-2024", заняв предпоследнее место в голосовании за лучшего игрока мира. Тем не менее Артем провалил осенние матчи в сборной Украины, из-за чего подвергся резкой критике.