Дружина відомого українського футболіста похвалилася фігурою на тлі розлучення (фото)

Мама 4-х дітей веде блог у соцмережах

Дружина колишнього воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Андрія Пятова Юлія блиснула фігурою. До речі, зараз Юлія та Андрій, які були разом понад 20 років, проходять через шлюборозлучний процес.

Відповідні знімки Юлія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Фото Пятової набрали тисячі вподобайок та десятки коментарів.

"Я не готова відступати, не готова здаватися! Я готова боротися, готова доводити, готова жити! Чого й бажаю всім, кому важко і страшно, кому боляче і самотнє, хто не має сил і бажання", — написала Юлія.

Юлія Пятова

Зазначимо, Юлія та Андрій виховують чотирьох дітей: трьох дівчаток – Дар’ю (2006 року народження), Мілану (2009) та Маю (2014), та сина Лева (2019). Зараз Пятов працює тренером у "Шахтарі".

Сім’я Пятових

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 4 очки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).