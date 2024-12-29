Шевченко відхрестився від Мудрика на тлі допінг-скандалу (відео)

"Шева" нібито проігнорував проблему українського футболіста

Вінгер збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик після того, як дізнався про позитивну допінг-пробу, насамперед зателефонував голові Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Шевченку. "Шева" не став допомагати футболісту і "самоусунувся".

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі BurBuzz. За словами Бурбаса, Мудрик зателефонував і головному тренеру Синьо-жовтих Сергію Реброву, який спробував допомогти гравцеві.

"Я знаю, що розгублений Мудрик, коли проба дала "червоне світло", став дзвонити Сергію Реброву, Андрію Шевченку, він усім може набирати. Мене дуже здивувала реакція, яка була кардинально різна, яка була у Реброва та Шевченка.

Шевченко самоусунувся і втік. Не передзвонив, нічого. Хоча Мудрик просив про допомогу, якось ситуацію вирішити”, – заявив Бурбас.

Напередодні Бурбас озвучив одну з версій потрапляння допінгу до організму Мудрика. Згідно з джерелами журналіста, футболісту в коліно зробили ін’єкцію стовбурових клітин корови. Ін’єкцію Михайлу нібито проводив хорватський фізіотерапевт збірної України Іван Поробія. А в корові, у якої вилучили стовбурові клітини для ін’єкції, міг бути мельдоній.

Крім того, Бурбас додав, що Шевченко є давнім шанувальником ін’єкцій стовбурових клітин. За словами журналіста, "Шева" є давнім клієнтом клініки клітинної терапії у Києві.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Мудрик провалив допінг-тест на мельдоній. Ця речовина, яка була заборонена у 2016 році, популярна у РФ, проте фахівці заперечують її ефективність. Напередодні "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами. Пізніше за гравця заступилася мама. Михайлу загрожує до 4 років дискваліфікації.