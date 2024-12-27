Європейська країна погодилася зіграти з Росією у футбол

У Болгарії погодилися зіграти проти РФ

Збірна Болгарії з футболу може зіграти з Росією товариський матч улітку 2025 року. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну лише одна європейська команда зіграла з росіянами у футбол.

Про це заявив технічний директор Федерації футболу Болгарії Кирило Котєв у коментарі для sport24.ru. Він зазначив, що контрольний поєдинок може відбутися влітку 2025 року.

– Президент РФС заявив, що у березні наступного року Росія може зіграти з європейською збірною. І Болгарія – одна з команд, яка вільна у березневу паузу. Чи цей матч можливий?

– Ні. У березні у нас ігри Ліги націй та товариський матч із Росією неможливий. Але ми могли б зіграти в червні наступного року. Спілкування з різними федераціями ведеться, але з РФС жодних контактів щодо можливої товариської гри поки що немає.

Наразі наші федерації обговорюють багато тем, які ніяк не пов’язані з можливою грою, – сказав Котєв.

Нагадаємо, міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Через міжнародний бан росіянам складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Ба більше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням.