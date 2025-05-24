Команда із села зіпсувала настрій тризірковому "Динамо" (відео)

"Колос" дав бій новоспеченому чемпіону України

У суботу, 24 травня, "Динамо" у рамках матчу 30-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2024/25 приймало "Колос" із Ковалівки (Білоцерківський район, Київська область). Біло-сині напередодні достроково стали чемпіонами України з футболу.

Зустріч, яка відбулася у Києві на стадіоні імені Лобановського, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни вийшли вперед у середині першого тайму. Блискуча командна атака завершилася голом у виконанні Олександра Піхальонка. Гості відігралися на початку другого тайму після банального навісу – Олексій Сидоров у боротьбі із захисниками переправив м’яч у сітку воріт.

Цей результат ніяк не вплинув на ситуацію в турнірній таблиці, проте "Динамо", напевно, хотіло завершити сезон на переможній ноті. Тим більше, що Біло-Сині перед цією грою презентували третю зірку на своїй емблемі. На рахунку киян 30 перемог у чемпіонатах СРСР/України.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Колос" буде доступний тут пізніше.

Повне відео матчу "Динамо" — "Колос" та нагородження Біло-синіх

Нагадаємо, "Динамо" провалило сезон у Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-офф єврокубка. Біло-сині виграли "золото" УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися у серії пенальті "Шахтарю".