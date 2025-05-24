Легендарна "Донбас Арена" тепер під триколором та занепадом: як окупанти нищать перлину українського футболу

Окупанти внесли стадіон у Донецьку до списку "культурної спадщини РФ"

Кожен українець, вболівальник футболу, мріяв хоч раз побувати на легендарній "Донбас Арені" — одному з найсучасніших стадіонів Європи свого часу, розташованому в Донецьку. Проте після початку війни в 2014 році вона опинилася під російською окупацією й відтоді невпинно занепадає.

У цьому матеріалі "Телеграф" публікує кадри та останні новини з цього місця.

Наприкінці травня 2024 року росіяни видалили літеру "А" з логотипу місцевого клубу та перейменували його на "Шахтер". У колажі нижче демонтруємо фото "до/після".

Фото: Global Look Press, ТРИБУН

Окупанти включили стадіон у Донецьку до переліку "об'єктів культурного значення Росії" — інформація про це з'явилася в мережі 10 травня. Нижче можна спостерігати свіжі кадри з парку та вигляд на "Донбас Арену".

А це — "пейзаж" об'єкта з іншого ракурсу. На фото видно будівельне сміття, занедбану місцевість та, ймовірно, нерозірвану частину снаряда.

У лютому торік показали кадри "Донбас Арени" з українського FPV-дрона.

Що відомо про легендарний стадіон

"Донбас Арена" — стадіон у центрі Донецька, розташований у міському парку культури й відпочинку, відкритий 29 серпня 2009 року — у День шахтаря та День міста. Він розрахований на понад 50 тисяч глядачів і був збудований за бюджетом у 175,8 млн євро. Це перший стадіон у Східній Європі, спроєктований відповідно до стандартів 4 категорії УЄФА та має акредитацію "еліт" від УЄФА та ФІФА.

З 2014 року через війну матчі на "Донбас Арені" не проводяться, а сам стадіон зазнав значних пошкоджень. Загальна площа будівельного комплексу — 254 907 м². Висота споруди сягає 54 м. Розмір футбольного поля — 105 на 68 м.

До вторгнення Росії та руйнувань споруда мала такий вигляд:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що домашня арена "Шахтаря" залишатиметься без відновлення до завершення бойових дій. До того ж, у 2023 році в Росії з’явилися чутки про його нібито "непридатність".