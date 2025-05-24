Команда из села подпортила настроение трехзвездному "Динамо" (видео)

"Колос" дал бой новоиспеченному чемпиону Украины

В субботу, 24 мая, "Динамо" в рамках матча 30-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2024/25 принимало "Колос" из Ковалевки (Белоцерковский район, Киевская область). Бело-синие накануне досрочно стали чемпионами Украины по футболу.

Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Лобановского, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне вышли вперед в середине первого тайма. Блестящая командная атака завершилась голом в исполнении Александра Пихаленка. Гости отыгрались в начале второго тайма после банального навеса — Алексей Сидоров в борьбе с защитников переправил мяч в сетку ворот.

Этот результат никак не повлиял на ситуацию в турнирной таблице, однако "Динамо" наверняка хотело завершить сезон на победной ноте. Тем более, что Бело-синие перед этой игрой презентовали третью звезду на своей эмблеме. На счету киевлян 30 побед в чемпионатах СССР/Украины.

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Колос" будет доступен здесь позднее.

Полное видео матча "Динамо" — "Колос" и награждение Бело-синих

Напомним, "Динамо" провалило сезон в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф еврокубка. Бело-синие выиграли "золото" УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".