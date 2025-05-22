Скандальний Алієв розповів, чи має російський паспорт (відео)

Ексфутболіст провів кілька сезонів у Росії

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв прокоментував ситуацію з російським громадянством. Він отримав російський паспорт, коли виступав за "Локомотив" Москва у 2010 році.

Відповідний коментар Алієва наводить YouTube-канал "Слава Дьомін". За словами Алієва, він публічно спалив би паспорт РФ, щоправда, не знає, де він лежить.

"Я не громадянин РФ. Російський паспорт у мене був, коли я грав за "Локомотив". Я навіть не знаю, де він лежить зараз. Якби я знав, де він лежить, я б, чесно, його показав би при всіх і спалив би ", — заявив Алієв.

За інформацією офіційного сайту Російської прем’єр-ліги (РФПЛ), у заявці ФК "Локомотив" на сезон 2010 р. спочатку Олександр Алієв значився як громадянин України (заявлений за ФК "Локомотив" 01 лютого 2010 р.), проте 02 квітня після подання до РФПЛ футбольним клубом "Локомотив" відповідних документів, а саме оригіналу та копії загальногромадянського російського паспорта, футболіст був перереєстрований як громадянин РФ.

Раніше Алієв з’явився в базі розшуку МВС РФ. Це сталося після того, як колишній хавбек зробив дивну заяву про Курську область.