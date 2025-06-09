Нова Зеландія — Україна: де і коли безплатно дивитися матч

Синьо-жовті проведуть другий матч на міжнародному турнірі для збірних

У ніч на середу, 11 червня, збірна України з футболу проведе свій другий поєдинок на турнірі Canadian Shield-2025. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Нова Зеландія — Україна.

Подивитися поєдинок збірних України та Нової Зеландії можна на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Пряма відеотрансляція гри Нова Зеландія — Україна буде доступна на Megogo за підписками "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність" та "MEGOPACK XL". Вартість пробної підписки – від 69 грн за місяць. Крім того, безплатно подивитися зустріч можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Матч Нова Зеландія — Україна відбудеться у Торонто на стадіоні "Бімо Філд". Початок гри о 00:00 за київським часом. Передматчева студія на Megogo розпочнеться 10 червня о 23:00.

Нагадаємо, у першій грі на Canadian Shield-2025 українці програли господарям змагань із рахунком 2:4. Нагадаємо, головні матчі збірної України у 2025 році ще попереду. Восени цього року українці розпочинають відбір на ЧС-2026. Синьо-жовті за місце на Мундіалі поборються з Францією, Азербайджаном та Ісландією.