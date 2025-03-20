Збірна України: розклад та результати матчів у 2025 році (відео)

Футбольна дружина у 2025 році спробує вийти на чемпіонат світу

Збірна України з футболу проведе свої перші матчі у 2025 році у березні проти Бельгії. Синьо-жовті намагатимуться вийти в дивізіон А Ліги націй УЄФА, а також зіграють у відборі на ЧС-2026.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати матчів національної команди у 2025 році. Синьо-жовті зіграють у стиковому раунді Ліги націй, відборі на чемпіонат світу-2026, а також проведуть кілька товариських ігор.

Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України з футболу у 2025 році (оновлюється)

Ліга націй. Плей-оф за вихід до дивізіону А. 20 березня, 21:45. Україна – Бельгія – онлайн-трансляція матчу

Ліга націй. Плей-оф за вихід до дивізіону А. 23 березня, 21:45. Бельгія – Україна

Турнір чотирьох націй "Canadian Shield". 7 червня, Канада – Україна

Турнір чотирьох націй "Canadian Shield". 10 червня, Нова Зеландія – Україна

ЧС-2026. Відбір. Група D. 5 вересня, 21.45. Україна – Франція/Хорватія

ЧС-2026. Відбір. Група D. 9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна

ЧС-2026. Відбір. Група D. 10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна

ЧС-2026. Відбір. Група D. 13 жовтня, 21:45. Україна – Азербайджан

ЧС-2026. Відбір. Група D. 13 листопада, 21.45. Франція/Хорватія – Україна

ЧС-2026. Відбір. Група D. 16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія

Нагадаємо, у 2024 році збірна України провалилася на Євро, посівши останнє місце у групі. Крім того, наша команда стала другою у Лізі націй УЄФА.