Новая Зеландия - Украина: где и когда бесплатно смотреть матч

Сине-желтые проведут второй матч на международном турнире для сборных

В ночь на среду, 11 июня, сборная Украины по футболу проведет свой второй поединок на турнире Canadian Shield-2025. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия — Украина.

Посмотреть поединок сборных Украины и Новой Зеландии можно на медиаплатформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Прямая видеотрансляция игры Новая Зеландия — Украина будет доступна на Megogo по подпискам "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность" и "MEGOPACK XL". Стоимость пробной подписки — от 69 грн за месяц. Кроме того, бесплатно посмотреть встречу можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Матч Новая Зеландия — Украина состоится в Торонто на стадионе "Бимо Филд". Начало игры в 00:00 по киевскому времени. Предматчевая студия на Megogo начнется 10 июня в 23:00.

Напомним, в первой игре на Canadian Shield-2025 украинцы проиграли хозяевам соревнований со счетом 2:4. Напомним, главные матчи сборной Украины в 2025 году еще впереди. Осенью этого года украинцы начинают отбор на ЧМ-2026. Сине-желтые за место на Мундиале поборются с Францией, Азербайджан и Исландией.