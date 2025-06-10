Нова Зеландія — Україна: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті спробують реабілітуватися перед уболівальниками

У ніч проти середи, 11 червня, національна команда України проведе свій другий поєдинок на турнірі Canadian Shield-2025. Напередодні Синьо-жовті зазнали поразки від господарів змагань (2:4).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Нова Зеландія — Україна. Стартовий свисток зустрічі, яка відбудеться у Торонто на стадіоні "Бімо Філд", прозвучить о 00:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Нова Зеландія — Україна (оновлюється)

Синьо-жовті у матчі проти Нової Зеландії спробують реабілітуватися перед уболівальниками за безвільну поразку від Канади. Нова Зеландія на Canadian Shield-2025 вже заявила про себе, обігравши Кот-д’Івуар, а тому українцям явно буде нелегко. Зустріч хоч і несе товариський характер, проте від збірної України вболівальники очікують лише перемоги.

Де і коли дивитись матч Нова Зеландія — Україна

Подивитися поєдинок збірних України та Нової Зеландії можна на медіаплатформі Megogo. Пряма відеотрансляція гри буде доступна на Megogo за підписками "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність" та "MEGOPACK XL". Вартість пробної підписки – від 69 грн за місяць. Крім того, безплатно подивитися зустріч можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Прогноз букмекерів на матч Нова Зеландія — Україна

На думку букмекерів, Синьо-жовті є однозначними фаворитами зустрічі. Фахівці оцінили ймовірність успіху України у 54%, а ймовірність тріумфу Нової Зеландії – у 21%.

Історія зустрічей

Раніше команди не перетиналися між собою на міжнародній арені.

Відеоогляд матчу Канада — Україна

Нагадаємо, головні матчі збірної України у 2025 році ще попереду. Восени цього року українці розпочинають відбір на чемпіонат світу-2026. Синьо-жовті за місце на Мундіалі поборються з Францією, Азербайджаном та Ісландією.