Збірна України безвільно програла Канаді (відео)

Синьо-жовті зазнали нищівної поразки від Канади

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу провела свій дебютний матч на турнірі Canadian Shield-2025 проти Канади. На цих змаганнях Синьо-жовті продовжать підготовку до ігор відбору на чемпіонат світу-2026.

Зустріч, що проходила у Торонто на стадіоні "Бімо Філд", завершилася з рахунком 4:2 на користь Канади. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм став справжньою катастрофою для Синьо-жовтих. Вже на 31-й хвилині канадці тричі засмутили Анатолія Трубіна. Дублем вистрілив Джонатан Девід, ще один гол записав на свій рахунок Проміс Девід. Українці створили кілька вбивчих моментів у першій половині, але забити гол не зуміли.

У другому таймі українці вирівняли гру, проте нашій команді досі не вистачало гостроти в атаці. Наприкінці поєдинку команди обмінялися голами — за господарів відзначився Тейджон Б'юкенен, а за гостей — Ілля Забарний. Крапку у грі поставив Олександр Зінченко, який реалізував пенальті.

Повний відеоогляд матчу Канада — Україна буде доступний пізніше.

Додамо, що на Canadian Shield-2025 виступають 4 збірні: Канади, України, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару. У вівторок, 10 червня, підопічні Сергія Реброва зіграють із Новою Зеландією.

Нагадаємо, головні матчі збірної України у 2025 році ще попереду. Восени цього року українці розпочинають відбір на ЧС-2026. Синьо-жовті за місце на Мундіалі поборються з Францією, Азербайджаном та Ісландією.