Дембеле виграв "Золотий м’яч-2025" (відео)

Усман Дембеле увійшов в історію футболу

У понеділок, 22 вересня, у театрі Шатле (Париж, Франція) відбулася 69-та церемонія вручення головної індивідуальної нагороди у футболі — "Золотий м’яч". За підсумками минулого сезону найкращий футболістом світу став французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле.

Про це повідомляє "Телеграф". Друге місце у голосуванні посів іспанський вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

Дембеле у сезоні 2024/25 разом із ПСЖ виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції. Крім того, француз із парижанами виграв Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА, а також дійшов до фіналу Клубного чемпіонату світу. Минулої кампанії Усман забив 35 голів і зробив 16 асистів у 53 іграх на клубному рівні.

Найкращим молодим футболістом світу став іспанець Ламін Ямаль із "Барселони". Найкращим тренером визнали іспанця Луїса Енріке з ПСЖ. Найкращим голкіпером планети став італієць Джанлуїджі Доннарумма з "Ман Сіті", а найкращим бомбардиром — швед Віктор Дьокереш з "Арсеналу". Клубом року став французький "Парі Сен-Жермен".

Повне відео церемонії "Золотий м’яч-2025"

Нагадаємо, минулого року перемогу у голосуванні здобув іспанський центрхав "Манчестер Сіті" Родрі. Додамо, що перед церемонією "Золотий м’яч-2025" пролунав скандал. Річ у тім, що російські пропагандисти поширили інформацію про перейменування трофея Яшина. Крім того, другий рік поспіль "Реал" Мадрид бойкотує нагороду.