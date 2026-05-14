Боксер, який переміг Усика та Вайлдера за кілька днів, вибрав несподівану професію

Спортсмен ні про що не шкодує зараз

Колишній італійський боксер Клементе Руссо провів блискучу кар’єру у аматорах. На олімпійському турнірі в Пекіні італійцеві вдалося перемогти майбутніх чемпіонів світу з боксу у профі Олександра Усика та Деонтея Вайлдера.

Що потрібно знати

Руссо перемагав зірок боксу у любителях

Клементе не став професійним боксером, обравши кар’єру у поліції Італії

Усик взяв реванш у Руссо на Олімпіаді в Лондоні

Клементе двічі ставав призером Олімпійських ігор, проте волею долі так і не став професійним боксером. Про це повідомляє foxsports.

Руссо домігся великих успіхів у аматорському боксі, ставши дворазовим чемпіоном світу серед аматорів і здобувши 2 олімпійські "срібла". Здавалося, промоутери захочуть підписати італійця за будь-яку ціну, проте від ризикованої пропозиції Дона Кінга Клементе відмовився, ще один варіант зірвався, адже промоутер, якому Руссо потиснув руку, просто "зник". Також боксер був близьким до підписання контракту з UFC (ММА), проте все склалося інакше.

Бій Руссо — Усик на Олімпіаді 2008

Бій Руссо — Вайлдер на Олімпіаді 2008

Бій Руссо — Усик на Олімпіаді 2012

Замість професійного спорту, італієць залишився в поліції на батьківщині – стабільна кар’єра, яка дозволила йому продовжувати займатися боксом. Поза рингом Руссо також став телезіркою в Італії, беручи участь у кількох реаліті-шоу разом зі своєю дружиною. Зараз 43-річний Руссо залишається однією з тих боксерських історій, про які часто запитують: "А що, якби…?". При цьому сам спортсмен не став би міняти нічого у своїй кар’єрі.

Анітрохи не шкодую, я б повторив усе це тисячу разів. Щиро кажучи, я б спробував змінити тільки одне: робити все навіть краще. Клементі Руссо

Як зараз виглядає Клементе Руссо

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

Клементе Руссо/Фото: instagram.com/clementerussoofficial

На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Олександр відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

На думку букмекерів, "Кіт" є беззаперечним фаворитом поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, такої ж думки дотримується і ШІ. Додамо, що шоу "Усик — Верховен" покажуть в Україні. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також усі бої вечора боксу.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.