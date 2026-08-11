На що вистачить "Пакунка школяра": українка викликала суперечки своїми покупками

Жінка показала, на що витратила державну допомогу

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Українка поскаржилася, що на "Пакунок школяра" багато не купиш. Майже всю суму вона витратила на канцтовари.

Відповідне фото інтернет-користувачка Стефані Парфенко опублікувала у Threads.

На 4100 грн жінка змогла купити тільки канцтовари: зошити, обкладинки, кольоровий папір, ручки, олівці, фломастери, два види фарби, пластилін, кольорову крейду, теки, клей, ножиці та гумки.

"Отримала "Пакунок школяра". Думала оце зараз скуплюсь … Вашій увазі – 4100 грн", – йдеться у дописі.

Думки коментаторів з цього приводи розділилися. Хтось підтримав авторку публікації та виклав фото дитини з рюкзаком та канцтоварами з написом:

"Ось тут 6700 з урахуванням що в мене є була знижка в магазині на ФОП. Дуже вас розумію".

Інші українки навпаки здивувалася таким витратам:

– Я не знаю де ви таке дороге все купуєте. В мене навіть з рюкзаком така сума не виходить. Цей рік 2 клас, то вклалися в 500 грн.

– Ну є набагато дешевші і теж гарної якості канцтовари, а ви брали Kite, що ж ви хотіли.

– Тільки я скупилася на 1000? Це канцелярія. Я не розумію, звідки у людей суми 2500+. І це я ще з запасом брала ручки, гумки (усі дрібнички).

За підсумками авторка допису зрозуміла, що могла витратити набагато менше грошей.

"Зрозуміла, що з "Пакунком школяра" можна було економніше скупитись, але маємо що маємо. Зате на Temu в мене дуже бюджетні покупки. Все, що на фото — 800 грн", – написала вона.

В цю суму їй обійшлися рюкзак, пенал, дві сумочки та шпильки для волосся.

Нагадаємо, "Пакунок школяра" — державна програма, яка передбачає одноразову виплату 5000 грн на кожну дитину, зараховану до першого класу. Кошти призначені для придбання шкільного приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття.

Варто зазначити, що ці гроші не можна витратити будь-де. Оплата проходить лише в торгових точках, які відповідають умовам програми. Зараз це магазини з визначеними MCC-кодами: дитячий одяг, одяг для всієї родини, взуття, канцелярія, книжкові магазини та продавці книг/періодики.

Тобто умовний супермаркет може продавати зошити й рюкзаки, але це ще не означає, що саме там карткою "Пакунка школяра" вдасться розрахуватися: значення має категорія торгової точки/MCC. Наприклад, на Temu ця карта точно не працюватиме.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року змінилися дитячі соціальні виплати для батьків. Так, після народження дитини родина може отримати грошову допомогу у 50 тисяч грн і не лише.