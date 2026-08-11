Отрута під шкірою: чому не можна купувати таку скумбрію навіть зі знижкою

Не поспішайте класти до кошика цю рибу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На прилавках магазинів іноді можна побачити скумбрію з характерними жовтими плямами під шкірою. Такий дефект може свідчити не про особливості жиру, а про процеси окислення, які роблять рибу небезпечною для споживання.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко пояснила, що означає таке пожовтіння, чому воно виникає та які продукти утворюються в рибі під час цього процесу.

Що означають жовті плями на скумбрії

За словами Олени Сидоренко, пожовтіння, яке проступає під шкірою скумбрії, не варто плутати зі звичайним риб'ячим жиром. Йдеться про дефект, пов'язаний з окисленням жиру.

"Це не має відношення ніякого до жиру, це просто йде уже окислення або ржавіння", — пояснила експертка в коментарі "Телеграфу".

Чим небезпечне "ржавіння"

Проблема полягає не лише в тому, що риба втрачає свій нормальний вигляд. За словами Сидоренко, під час окислення утворюються продукти, які можуть бути токсичними.

"Мікробіологічний дефект називається "ржавіння" через характерний колір, тому що насправді це окислення бактеріями жиру. І оці вже продукти окислення є токсичними", — зазначила вона.

Що означають жовті плями на рибі. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Тому характерні жовті плями під шкірою — це не той випадок, коли варто купувати продукт через привабливу знижку.

Від океану до прилавка: як скумбрія потрапляє в магазини

Скумбрію, яку продають в Україні, переважно імпортують із країн, що мають доступ до районів промислового вилову в Атлантичному океані. Після вилову рибу сортують, охолоджують або заморожують, а далі направляють на переробні підприємства.

Залежно від виду продукції скумбрія може надходити до України цілою замороженою тушкою, патраною, у вигляді філе або вже копченою чи солоною.

Між виловом і потраплянням риби на прилавок може минути значний час. Саме тому для якості продукту критично важливими є температура зберігання, транспортування та дотримання холодового ланцюга.

На упаковці замороженої скумбрії варто перевірити:

країну походження;

район вилову — його зазвичай позначають кодом FAO;

дату вилову або виробництва, якщо вона зазначена;

дату заморожування та кінцевий термін придатності;

умови зберігання;

інформацію про виробника або імпортера.

Про що можна дізнатися з упаковки. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Сама по собі заморожена скумбрія не означає, що риба неякісна. Значно важливіше, де її виловили, як швидко після вилову заморозили та чи не порушували умови зберігання під час транспортування.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за декілька секунд виявити зіпсовану скумбрію в магазині