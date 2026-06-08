Заборона на футбол і загадка для лікарів: що відомо про Еріксона, який знепритомнів у матчі з Україною
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У контрольній грі мало не сталася трагедія
Збірна України з футболу програла Данії у достроково зупиненому товариському матчі (2:1). У середині другого тайму лідеру данської команди Крістіану Еріксену стало зле.
Що потрібно знати
- Еріксен упав на газон у другому таймі
- Це другий подібний інцидент із Крістіаном
- Гра Данія — Україна завершилася достроково
Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк розібрав ситуацію із гравцем. Невдовзі з’явилася офіційна інформація про стан здоров’я футболіста.
На 65-й хвилині поєдинку 34-річний Еріксен схопився за груди й впав на газон. Крістіана відразу оточили гравці обох команд, а футболістові почали надавати першу допомогу.
В офіційній заяві Футбольного союзу Данії повідомили, що Крістіан залишив поле самостійно, він перебуває у свідомості й з ним усе гаразд. Там зазначили, що падіння Крістіана стало реакцією на дію кардіостимулятора.
Крістіан почувається добре і самостійно залишив поле. Наскільки я можу судити, кардіостимулятор спрацював так, як і мав.
Він ненадовго знепритомнів, але дуже швидко прийшов до тями, і ми відразу змогли з ним зв’язатися.
Зараз він пройде додаткові обстеження у лікарні, щоб визначити причину події. Ми постійно підтримуємо зв’язок із ним та лікарями в лікарні.
Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати всім гравцям свої найкращі побажання та сказати їм, що з ним все гаразд.
Найкращі можливі новини для Еріксена та його родини.
Нагадаємо, 12 червня 2021 року під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії (0:1) Еріксен пережив зупинку серця. Згодом данцю імплантували кардіовертер-дефібрилятор, який повинен попереджати такі інциденти. Бабелюк зазначив, що після інциденту на Євро-2020 діагноз Еріксону так і не встановили, адже тести не показали жодних патологій.
Імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІКД) – це невеликий пристрій розміром приблизно в сірникову коробку, яку хірургічно встановлюють під шкіру грудної клітки. Електроди від нього ведуть у серце. Пристрій постійно моніторить серцевий ритм. Якщо він виявляє небезпечну аритмію, автоматично подає електричний розряд, щоб "перезапустити" нормальний ритм.
Еріксен повернувся у великий футбол, проте змушений був поміняти клуб через те, що в Серії А заборонено грати з ІКД. У результаті Крістіан продовжив кар’єру в "Брентфорді", після чого опинився в "Манчестер Юнайтед" та своєму нинішньому клубі "Вольфсбурзі".
Нагадаємо, у середині травня 2026 року італієць Андреа Мальдера змінив на посаді головного тренера збірної України Сергія Реброва. Під керівництвом Сергія Станіславовича наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Данія також не зуміла вийти на Мундіаль.