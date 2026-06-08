Заборона на футбол і загадка для лікарів: що відомо про Еріксона, який знепритомнів у матчі з Україною

Крістіан почувається добре і самостійно залишив поле. Наскільки я можу судити, кардіостимулятор спрацював так, як і мав.

Він ненадовго знепритомнів, але дуже швидко прийшов до тями, і ми відразу змогли з ним зв’язатися.

Зараз він пройде додаткові обстеження у лікарні, щоб визначити причину події. Ми постійно підтримуємо зв’язок із ним та лікарями в лікарні.

Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати всім гравцям свої найкращі побажання та сказати їм, що з ним все гаразд.