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Заборона на футбол і загадка для лікарів: що відомо про Еріксона, який знепритомнів у матчі з Україною

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Крістіан Еріксен Новина оновлена 08 червня 2026, 12:24
Крістіан Еріксен. Фото Getty Images

У контрольній грі мало не сталася трагедія

Збірна України з футболу програла Данії у достроково зупиненому товариському матчі (2:1). У середині другого тайму лідеру данської команди Крістіану Еріксену стало зле.

Що потрібно знати

  • Еріксен упав на газон у другому таймі
  • Це другий подібний інцидент із Крістіаном
  • Гра Данія — Україна завершилася достроково

Український спортивний лікар Дмитро Бабелюк розібрав ситуацію із гравцем. Невдовзі з’явилася офіційна інформація про стан здоров’я футболіста.

На 65-й хвилині поєдинку 34-річний Еріксен схопився за груди й впав на газон. Крістіана відразу оточили гравці обох команд, а футболістові почали надавати першу допомогу.

В офіційній заяві Футбольного союзу Данії повідомили, що Крістіан залишив поле самостійно, він перебуває у свідомості й з ним усе гаразд. Там зазначили, що падіння Крістіана стало реакцією на дію кардіостимулятора.

Крістіан почувається добре і самостійно залишив поле. Наскільки я можу судити, кардіостимулятор спрацював так, як і мав.

Він ненадовго знепритомнів, але дуже швидко прийшов до тями, і ми відразу змогли з ним зв’язатися.

Зараз він пройде додаткові обстеження у лікарні, щоб визначити причину події. Ми постійно підтримуємо зв’язок із ним та лікарями в лікарні.

Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати всім гравцям свої найкращі побажання та сказати їм, що з ним все гаразд.

Мортен Бьосен, лікар національної збірної Данії

Найкращі можливі новини для Еріксена та його родини.

Дмитро Бабелюк

Нагадаємо, 12 червня 2021 року під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії (0:1) Еріксен пережив зупинку серця. Згодом данцю імплантували кардіовертер-дефібрилятор, який повинен попереджати такі інциденти. Бабелюк зазначив, що після інциденту на Євро-2020 діагноз Еріксону так і не встановили, адже тести не показали жодних патологій.

Імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІКД) – це невеликий пристрій розміром приблизно в сірникову коробку, яку хірургічно встановлюють під шкіру грудної клітки. Електроди від нього ведуть у серце. Пристрій постійно моніторить серцевий ритм. Якщо він виявляє небезпечну аритмію, автоматично подає електричний розряд, щоб "перезапустити" нормальний ритм.

Імплантований кардіовертер-дефібрилятор
Імплантований кардіовертер-дефібрилятор

Еріксен повернувся у великий футбол, проте змушений був поміняти клуб через те, що в Серії А заборонено грати з ІКД. У результаті Крістіан продовжив кар’єру в "Брентфорді", після чого опинився в "Манчестер Юнайтед" та своєму нинішньому клубі "Вольфсбурзі".

Як грає Крістіан Еріксен

Нагадаємо, у середині травня 2026 року італієць Андреа Мальдера змінив на посаді головного тренера збірної України Сергія Реброва. Під керівництвом Сергія Станіславовича наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Данія також не зуміла вийти на Мундіаль.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Крістіан Еріксен #Збірна Данії