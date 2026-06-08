Запрет на футбол и загадка для врачей: что известно об Эриксоне, потерявшем сознание в матче с Украиной
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В контрольной игре едва не произошла трагедия
Сборная Украины по футболу проиграла Дании в досрочно остановленном товарищеском матче (2:1). В середине второго тайма лидеру датской команды Кристиану Эриксену стало плохо.
Что нужно знать
- Эриксен упал на газон во втором тайме
- Это второй подобный инцидент с Кристианом
- Игра Дания — Украина завершилась досрочно
Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк разобрал ситуацию с игроком. Вскоре появилась и официальная информация о состоянии здоровья футболиста.
На 65-й минуте поединка 34-летний Эриксен схватился за грудь и рухнул на газон. Кристиана тут же окружили игроки обеих команд, а футболисту начали оказывать первую помощью
В официальном заявлении Футбольного союза Дании сообщили, что Кристиан покинул поле самостоятельно, он находится в сознании и с ним все хорошо. Там отметили, что падение Кристиана стало реакцией на действие кардиостимулятора.
Кристиан чувствует себя хорошо и самостоятельно покинул поле. Насколько я могу судить, кардиостимулятор сработал так, как и должен был.
Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришёл в себя, и мы сразу смогли с ним связаться.
Сейчас он пройдёт дополнительные обследования в больнице, чтобы определить причину произошедшего. Мы постоянно поддерживаем связь с ним и врачами в больнице.
Но Кристиан чувствует себя хорошо, и он попросил меня передать всем игрокам свои наилучшие пожелания и сказать им, что с ним всё в порядке.
Лучшие возможные новости для Эриксена и его семьи.
Напомним, 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:1) Эриксен пережил остановку сердца. Датчанину имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который должен предупреждать следующие инциденты. Бабелюк отметил, что после случая на Евро-2020 диагноз Эриксону так и не установили, ведь тесты не показали никаких патологий.
Имплантированный кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – это небольшое устройство размером примерно в спичечный коробок, которое хирургически устанавливают под кожу грудной клетки. Электроды от него ведут прямо в сердце. Устройство постоянно мониторит сердечный ритм. Если он выявляет опасную аритмию, то автоматически подает электрический разряд, чтобы "перезапустить" нормальный ритм.
Эриксен вернулся в большой футбол, однако был вынужден поменять клуб из-за того, что в Серии А запрещено играть с ИКД. В итоге Кристиан продолжил карьеру в "Брентфорде", после чего оказался в "Манчестер Юнайтед" и своем нынешнем клубе "Вольфсбурге".
Напомним, в середине мая 2026 года итальянец Андреа Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Под руководством Сергея Станиславовича наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Дания также не сумела выйти на Мундиаль.