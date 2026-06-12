Відома українська тенісистка засвітила ідеальну фігуру у купальнику (фото)

Спортсменка зуміла відпочити під час сезону через травму

Друга ракетка України Марта Костюк (№12 WTA) поділилася гарячими фото у бікіні. Тенісистка пропускає найближчі турніри через травму та відновлюється у Греції.

Що потрібно знати

Марта травмувалася перед стартом трав’яного сезону

Українка вирішила відпочити, скориставшись "відпусткою"

Костюк проводить найкращий сезон у кар’єрі

Відповідні знімки 23-річна уродженка Києва опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Напередодні Марта повідомила про свою травму, у неї пошкоджена щиколотка. Костюк коротко прокоментувала свою "відпустку", поділившись кількома пікантними знімками.

Літо літує. Марта Костюк

Марта Костюк на відпочинку у Греції/Фото: instagram.com/martakostyuk

Марта Костюк на відпочинку у Греції/Фото: instagram.com/martakostyuk

Марта Костюк на відпочинку у Греції/Фото: instagram.com/martakostyuk

Марта Костюк на відпочинку у Греції/Фото: instagram.com/martakostyuk

Користувачі відзначили красу Марти. У мережі жартома попросили українку "принести сонце на Вімблдонський турнір", який стартує 22 червня.

Напередодні Марта опублікувала знімок травмованої ноги.

Марта Костюк травмувала ногу/Фото: instagram.com/martakostyuk

Нагадаємо, у 2026 році Марта досягла неймовірного прогресу. Костюк виграла титул WTA 250 у Руані, після чого сенсаційно перемогла на престижному турнірі Madrid Open. На початку літа безпрограшна серія українки на ґрунтових кортах досягла 17 матчів поспіль і завершилася у півфіналі "Ролан Гаррос-2026".