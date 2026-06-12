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Відома українська тенісистка засвітила ідеальну фігуру у купальнику (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Марта Костюк Новина оновлена 12 червня 2026, 18:20
Марта Костюк. Фото Getty Images, instagram.com/martakostyuk

Спортсменка зуміла відпочити під час сезону через травму

Друга ракетка України Марта Костюк (№12 WTA) поділилася гарячими фото у бікіні. Тенісистка пропускає найближчі турніри через травму та відновлюється у Греції.

Що потрібно знати

  • Марта травмувалася перед стартом трав’яного сезону
  • Українка вирішила відпочити, скориставшись "відпусткою"
  • Костюк проводить найкращий сезон у кар’єрі

Відповідні знімки 23-річна уродженка Києва опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Напередодні Марта повідомила про свою травму, у неї пошкоджена щиколотка. Костюк коротко прокоментувала свою "відпустку", поділившись кількома пікантними знімками.

Літо літує.

Марта Костюк

Марта Костюк на відпочинок у Греції
Марта Костюк на відпочинку у Греції/Фото: instagram.com/martakostyuk
Марта Костюк на відпочинок у Греції
Марта Костюк на відпочинку у Греції/Фото: instagram.com/martakostyuk
Марта Костюк на відпочинок у Греції
Марта Костюк на відпочинку у Греції/Фото: instagram.com/martakostyuk
Марта Костюк на відпочинок у Греції
Марта Костюк на відпочинку у Греції/Фото: instagram.com/martakostyuk

Користувачі відзначили красу Марти. У мережі жартома попросили українку "принести сонце на Вімблдонський турнір", який стартує 22 червня.

Напередодні Марта опублікувала знімок травмованої ноги.

Марта Костюк травмувала ногу
Марта Костюк травмувала ногу/Фото: instagram.com/martakostyuk

Нагадаємо, у 2026 році Марта досягла неймовірного прогресу. Костюк виграла титул WTA 250 у Руані, після чого сенсаційно перемогла на престижному турнірі Madrid Open. На початку літа безпрограшна серія українки на ґрунтових кортах досягла 17 матчів поспіль і завершилася у півфіналі "Ролан Гаррос-2026".

Теги:
#Теніс #Марта Костюк