Известная украинская теннисистка засветила идеальную фигуру в купальнике (фото)

Спортсменка сумела отдохнуть во время сезона из-за травмы

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№12 WTA) поделилась горячими фото в бикини. Теннисистка пропускает ближайшие турниры из-за травмы и восстанавливается в Греции.

Что нужно знать

Марта травмировалась перед стартом травяного сезона

Украинка решила отдохнуть, воспользовавшись "отпуском"

Костюк проводит лучший сезон в карьере

Соответствующие снимки 23-летняя уроженка Киева опубликовала на своей странице в Instagram. Накануне Марта сообщила о своей травме, у нее повреждена щиколотка. Костюк коротко прокомментировала свой "отпуск", поделившись несколькими пикантными снимками.

Лето вовсю летует. Марта Костюк

Марта Костюк на отдыхе в Греции/Фото: instagram.com/martakostyuk

Марта Костюк на отдыхе в Греции/Фото: instagram.com/martakostyuk

Марта Костюк на отдыхе в Греции/Фото: instagram.com/martakostyuk

Марта Костюк на отдыхе в Греции/Фото: instagram.com/martakostyuk

Пользователи отметили красоту Марты. В сети в шутку попросили украинку "принести солнце на Уимблдонский турнир", который стартует 22 июня.

Накануне Марта опубликовала снимок своей травмированной ноги.

Марта Костюк травмировала ногу/Фото: instagram.com/martakostyuk

Напомним, в 2026 году Марта добилась невероятного прогресса. Костюк выиграла титул WTA 250 в Руане, после чего сенсационно победила на престижном турнире Madrid Open. К началу лета беспроигрышная серия украинки на грунтовых кортах достигла 17 матчей подряд и завершилась в полуфинале "Ролан Гаррос-2026".