Известная украинская теннисистка засветила идеальную фигуру в купальнике (фото)
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Спортсменка сумела отдохнуть во время сезона из-за травмы
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№12 WTA) поделилась горячими фото в бикини. Теннисистка пропускает ближайшие турниры из-за травмы и восстанавливается в Греции.
Что нужно знать
- Марта травмировалась перед стартом травяного сезона
- Украинка решила отдохнуть, воспользовавшись "отпуском"
- Костюк проводит лучший сезон в карьере
Соответствующие снимки 23-летняя уроженка Киева опубликовала на своей странице в Instagram. Накануне Марта сообщила о своей травме, у нее повреждена щиколотка. Костюк коротко прокомментировала свой "отпуск", поделившись несколькими пикантными снимками.
Лето вовсю летует.
Пользователи отметили красоту Марты. В сети в шутку попросили украинку "принести солнце на Уимблдонский турнир", который стартует 22 июня.
Накануне Марта опубликовала снимок своей травмированной ноги.
Напомним, в 2026 году Марта добилась невероятного прогресса. Костюк выиграла титул WTA 250 в Руане, после чего сенсационно победила на престижном турнире Madrid Open. К началу лета беспроигрышная серия украинки на грунтовых кортах достигла 17 матчей подряд и завершилась в полуфинале "Ролан Гаррос-2026".