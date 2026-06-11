Вже був би депутатом? Як оцінюють шанси боксера Усика в політиці

Спортсмен має гарні перспективи у політиці

Український боксер, олімпійський чемпіон, чемпіон світу за кількома версіями у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) вже зараз міг би увійти зі своєю політичною силою до Верховної Ради. Спортсмен почав потрапляти в соціологічні опитування на цю тему.

Що потрібно знати

Усик міг би пройти до українського парламенту зі своєю партією

Боксер незабаром завершить кар’єру у спорті

Олександр раніше виявляв бажання спробувати себе у політиці

Про це в етері "Усі" повідомив політтехнолог Руслан Рохов. Політична сила Усика зараз зуміла б набрати 5-відсотковий бар’єр, необхідний для проходу до парламенту.

За різних сценаріїв Усик уже сьогодні міг би завести власну фракцію до парламенту. Руслан Рохов

Партія Усика могла б стати вагомою силою в українському парламенті. Наразі за політсилу боксера проголосували б 6,4% респондентів.

Згідно з опитуваннями Усик йде 4-м у списку тих, за кого проголосували б українці на президентських виборах.

Сам Олександр повідомляв, що йому залишилося два бої у боксі, після чого він повісить рукавички на цвях. Крім того, він зазначав, що його цікавить робота в міністерстві – посада міністра спорту. Пізніше він заявляв, що міг би замахнутися на президентство.

Нагадаємо, політичні рейтинги Усика влетіли після перемоги українця над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном. "Кіт" успішно захистив основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Додамо, що на шоу Усик — Верхувен також визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.